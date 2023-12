F1 | Vasseur: "Max non sbaglia mai. Ma sotto reale pressione..."

Max Verstappen ha portato a termine una stagione, quella 2023, ai limiti della perfezione. 19 vittorie su 22 gran premi disputati in stagione. 22 arrivi a punti, record di giri in testa in stagione superando quota 1000. Il terzo titolo iridato e, cosa che ben spiega il suo dominio, nessun errore di guida che lo abbia portato a sbattere o al ritiro in gara.

Solo Sergio Perez a inizio stagione e Carlos Sainz a Singapore hanno messo in crisi il suo dominio. Eventi sporadici, granelli di polvere in mezzo a un deserto sconfinato e, dunque, irrilevanti per cambiare lo status quo di un anno che ha incoronato Max tre volte campione del mondo di Formula 1 con pieno merito.

Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, ha riconosciuto tutti i meriti dell'olandese e della Red Bull per un lavoro eccezionale iniziato nel 2022 e portato a termine con l'ennesimo successo, l'ultimo della stagione, ottenuto a Yas Marina poche settimane fa.

"Non è giusto che qualcuno abbia dubbi sulla sua stagione 2023, Max ha fatto una stagione eccezionale", ha dichiarato Vasseur a Motorsport.com. "Era in lotta con Perez nei primi 2-3 eventi, poi è stato su un altro pianeta".

Vasseur ha anche parlato della mancanza di errori evidenti che ha reso il dominio di Verstappen ancora più grande, ancora più evidente. Questa è stata accentuata - secondo il manager francese - dall'autentica mancanza di avversari per gran parte della stagione.

"Chiaramente non ha commesso alcun errore per tutta la stagione e quando ha faticato in qualifica, come a Jeddah, è stato a causa di un problema meccanico. E poi era sempre lì, partiva sempre bene, nessun contatto. L'unico problema che ha avuto è stato a Las Vegas".

"Ma credo che ci stiamo avvicinando un po' di più a lui, non voglio dire che lo stiamo mettendo sotto pressione, perché non è vero. Ad Abu Dhabi non era sotto pressione. Ma era più sotto pressione rispetto a Zandvoort e ad altri eventi in cui onestamente volava".

Vasseur ha sottolineato come, appena si sia trovato ad avere pressione dietro sé, Max (e Red Bull) abbia commesso degli errori, sebbene non così evidenti. Ecco dunque cosa servirà la prossima stagione per metterlo in crisi e indurlo a commettere più sbavature e più errori.

"Come ho detto, non ci sono dubbi sul fatto che Max abbia dominato tutta la stagione. L'unico problema per noi è che, come tutti, commette più errori quando è sotto pressione".

"Ma nessuno è stato in grado di metterlo sotto pressione in questa stagione, tranne noi negli ultimi due o tre eventi, o tranne Carlos a Singapore, dove abbiamo vinto la gara".

"Ed è lì che ha iniziato a commettere qualche errore, o forse la Red Bull ha commesso qualche errore in termini di assetto. Eravamo troppo lontani per metterli sotto pressione", ha concluso il team principal della Ferrari.