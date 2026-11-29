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F1 | Vasseur: "L'ordine è partito perché volevamo due rosse a punti. Oggi il passo era decisamente migliore"

Il team principal Ferrari spiega la decisione dell'ordine di scuderia impartito a Leclerc. Il monegasco lo ha rispettato anche se ha polemicamente mostrato di essere più veloce di Hamilton. La SF-26 è parsa migliore in gara che in qualifica: "Abbiamo fatto fatica all'inizio nel traffico, ma l'ultimo stint di Charles era il secondo più veloce".

Franco Nugnes

Modificato: 29 nov 2026, 19:18

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Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

La Ferrari ha matematicamente conquistato il secondo posto nel mondiale Costruttori: la Scuderia ha colto il massimo risultato possibile dopo aver subito la superiorità imbarazzante della Mercedes (178 punti!). Chi si accontenta gode, ma la squadra di Maranello dal GP del Qatar esce come quarta forza della griglia, vale a dire ultima fra i top team.

Il Cavallino chiude piazzato perché il rendimento medio dei due piloti è stato decisamente superiore a quello di Red Bull e McLaren, ma ora che questi due team hanno risolto i problemi tecnici, emergono valori diversi dalla classifica a squadre.

Se Lewis Hamilton e Charles Leclerc sono stati una risorsa importantissima per portare a casa il secondo posto, dal GP d’Italia la rivalità fra i due piloti ha mostrato il risvolto della medaglia, con rapporti molto rividi e difficilmente gestibili con tre battaglie fratricide, l’ultima a Las Vegas.

La Ferrari a Lusail ha raccolto il sesto posto di Lewis e il settimo di Charles con un distacco di quasi un minuto da Antonelli, dopo aver applicato delle nuove regole di ingaggio a seguito dell’ennesimo chiarimento. C’è stato un team radio quando Leclerc si è avvicinato a Hamilton: il monegasco ha chiesto espressamente come doveva comportarsi visto che era più veloce e la risposta del muretto è stata di mantenere le posizioni.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Leclerc ha accettato di stare ai patti, ma non ha mancato di farse delle onde dietro al compagno di squadra per mostrare a tutti polemicamente quanto fosse più veloce del compagno di squadra. Perché avete dato l’ordine di squadra?

“Perché l'obiettivo di questo weekend era assicurarci il secondo posto nel campionato Costruttori per andare ad Abu Dhabi con la mente sgombra. L’intenzione era di portare entrambe le macchine a punti e credo che abbiamo fatto un buon lavoro. Il nostro passo era oggi molto migliore rispetto a ieri, la macchina in gara è parsa molto forte, però abbiamo preso troppo tempo all'inizio e poi con la virtual safety car”.

Magari c’era la possibilità di guadagnare qualche punto in più senza le posizioni bloccate...

"Certo, ma la settimana scorsa avevate chiesto la cosa opposta. Abbiamo scelto di portare a casa i punti, volevamo assicurarci un risultato per la Ferrari e credo che abbiamo preso la decisione migliore”.

All'inizio della gara il passo delle SF-26 non era molto buono, dipendeva dal fatto che la macchina era pesante?

“No, abbiamo faticato per via del traffico all'inizio. Una volta che eri a un secondo o due secondi da qualcun altro diventava molto difficile seguirlo, però abbiamo mostrato un ottimo passo più avanti. Questo significa che oggi siamo stati molto più veloci rispetto a McLaren e Red Bull, però sicuramente c'è parecchio lavoro da fare per capire il divario di prestazioni che abbiamo visto, perché dobbiamo competere con Red Bull e McLaren”.

Vi aspettavate un passo gara un pochino peggiore rispetto a quello che avete dimostrato? “Il divario rispetto a Kimi è stato lo stesso di ieri, però siamo stati molto più veloci rispetto a Red Bull e McLaren. L’ultimo stint di Charles è stato il secondo in termini di velocità in pista, però rimane sempre il secondo da Kimi”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

Per la seconda volta in quattro anni la Ferrari arriva seconda nel campionato del mondo costruttori, cosa manca per essere vincenti?

“I due campionati sono un po' diversi perché nel 2024 siamo stati in lotta fino all'ultima curva con McLaren, mentre quest'anno c'è stato un chiaro dominio da parte di Mercedes lungo tutta la stagione. Non voglio dire che fossero fuori portata, perché in certe occasioni siamo stati in lotta con loro, ma non nel corso della stagione. Ciò significa che l'anno prossimo dovremo tornare molto più forti: non dobbiamo lavorare soltanto sull'aspetto aerodinamico o sul motore, dobbiamo potenziare ogni aspetto per fare un lavoro migliore nel complesso. Stiamo spingendo come pazzi in fabbrica per assicurarci di essere molto più consistenti tra un paio di mesi”.

Ieri Lewis è parso negativo sull'opportunità che la Ferrari possa colmare il divario con la Mercedes in così poco tempo...

“Lo vedremo a marzo, ma stiamo lavorando, faremo il meglio che potremo. Non vogliamo stare davanti alla Mercedes per una gara, dobbiamo trovare una continuità. In questa settimana eravamo molto dietro, dovremo migliorare su tutto dal motore all'esecuzione. Stiamo curando tutto: molto lavoro è stato già fatto, però dobbiamo continuare a spingere”.

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