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F1 | Vasseur: "La Ferrari deve mettere insieme un'altra prestazione solida in ogni ambito"
Il team principal francese appare più ottimista rispetto alle ultime gare e conta che il potenziale della SF-26 venga sfruttato al massimo potendo contare sull'ultimo pacchetto evolutivo.
Franco Nugnes
Pubblicato: 21 ott 2026, 16:44
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Frederic Vasseur, Scuderia Ferrari
Foto di: Eric Le Galliot
La Ferrari gioca il suo jolly nel GP degli Stati Uniti: la Scuderia, infatti, porta ad Austin il quarto e ultimo pacchetto di aggiornamento della stagione con il chiaro intento di difendere i 105 punti che la separano dalla McLaren al secondo posto nel mondiale Costruttori.
Nessuno ne parla, ma nella partita delle evoluzioni che è in grado di modificare i valori in campo, c’è chi nella Gestione Sportiva si augura che la SF-26 possa conquistare una terza vittoria stagionale dopo quelle di Lewis Hamilton a Barcellona e Charles Leclerc a Silverstone. La rossa si presenterà con nuove bocche dei radiatori, pance risagomate e un fondo tutto nuovo propedeutico a cosa sarà la monoposto del prossimo anno.
Dettaglio tecnico Ferrari SF-26
Foto di: AG Photo
Fred Vasseur sembra più ottimista rispetto alle ultime gare: dopo un periodo di carestia la Ferrari è tornata regolarmente sul podio, insidiando da vicino il successo di Max Verstappen a Singapore...
“Dopo due incoraggianti weekend in Asia, nei quali abbiamo conquistato punti importanti, iniziamo la parte americana della stagione ad Austin. Il Circuit of the Americas è uno dei tracciati più impegnativi del calendario, con una combinazione di curve molto diverse tra loro”.
Il team principal transalpino giustamente guarda alla prima gara della triplice in America con fiducia...
“Abbiamo lavorato duramente per consolidare i progressi mostrati nelle ultime gare e il nostro obiettivo per questo fine settimana è mettere insieme un'altra prestazione solida in ogni ambito. Non vediamo l'ora di scendere in pista davanti al pubblico americano con l’obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale della SF-26".
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