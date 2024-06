F1 | Vasseur: "La Ferrari deve chiudere il gap con la Red Bull"

Dopo la zampata di Charles Leclerc a Monte Carlo, la Ferrari assume il ruolo di chi vuole stare a guardare cosa succederà a Montreal, lasciando che siano altri a muovere il pallino. Fred Vasseur, team principal della Scuderia, è consapevole della crescita della squadra di Maranello, ma parla ancora di un gap da chiudere da chi è al comando delle due classifiche mondiali.

Sul tracciato dedicato a Gilles Villeneuve, il manager francese non vuole fare proclami, ma preferisce che la pressione resti sulla Red Bull e su Max Verstappen, i favoriti in Canada, pur nella consapevolezza che i valori, specie in qualifica, si sono ravvicinati molto anche con la McLaren. La pista è stata riasfaltata di recente, per cui le asperità del manto che potrebbero fare paura alla RB20, potrebbero essere state levigate a vantaggio della squadra campione del mondo…

“Partiamo per il Canada sull’onda dell’entusiasmo per il successo di Charles nella sua gara di casa a Monaco, come abbiamo fatto dopo la vittoria in Carlos in Australia. Tutto il team è carico e si è preparato al massimo per questo appuntamento: il circuito di Montreal è piuttosto diverso da quello del Principato, ci sono ancora delle curve lente, ma in genere c’è molta più velocità, meno bisogno di carico aerodinamico e più opportunità di sorpasso”.

Charles Leclerc festeggia la vittoria di Monaco con Elkann, Sainz e Vasseur Foto di: Erik Junius

Fred è convinto che la squadra di Maranello abbia imboccato la strada giusta per dare una svolta a una stagione che non era partita nel migliore dei modi. Gli ultimi aggiornamenti magari non avranno dato tutto quello che i tecnici del Cavallino si aspettavano, ma il salto di qualità c’è stato tanto a Imola che a Monte Carlo…

“Tuttavia, credo che il nostro approccio come squadra non debba cambiare: occorre avvicinarci a questo weekend consapevoli che ci stiamo muovendo nella giusta direzione sia dal punto di vista tecnico, sia sotto il profilo dell’armonia in squadra che per quanto riguarda le decisioni da prendere in pista".

"Il lavoro fatto finora ci ha permesso di ridurre ulteriormente il gap che ci separa da chi è al comando delle due classifiche iridate. I valori, specie in qualifica, tra noi, McLaren e Red Bull sono estremamente ravvicinati e sappiamo che ogni piccolo dettaglio può fare la differenza”.