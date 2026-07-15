F1 | Vasseur: "La Ferrari a Spa sarà una squadra unita che spingerà nella stessa direzione"

La Ferrari arriva all’esame di Spa-Francorchamps dopo la brillante vittoria di Charles Leclerc nel GP di Gran Bretagna e il terzo posto di Lewis Hamilton. Sulla carta l’impegno nelle Ardenne dovrebbe essere ostico come si pensava potesse essere Silverstone, ma il risultato stupefacente inglese, alimenta qualche speranza che la Scuderia possa sfidare in Belgio la Mercedes data per grande favorita.

I tecnici del Cavallino hanno proseguito lo sviluppo della SF-26 finalizzato alla ricerca della massima efficienza aerodinamica a scapito di un eccesso di downforce: si parla di una rossa priva del sistema FTM (lo scarico soffiato) e dotata di un’ala posteriore Macarena in versione ancora più spinta.

Gli ingegneri della Gestione Sportiva si erano presentati in pista con la migliore gestione dell’energia: azzeccare dove scaricare l’elettrico sarà uno degli aspetti fondamentali del weekend che rischia di essere condizionato dall’arrivo della pioggia, come costante delle gare a Spa-Francorchamps.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Ferrari

Fred Vasseur, team principale del Cavallino, punta molto sull’unità di squadra. “Arriviamo a Spa-Francorchamps sapendo che ci attende un weekend particolarmente impegnativo. È uno degli appuntamenti più difficili del calendario, sia per le caratteristiche del circuito sia per il meteo delle Ardenne, spesso variabile e imprevedibile”.

“Sappiamo di poter contare su una squadra unita, che continua a spingere nella stessa direzione, e su due piloti che lavorano molto bene insieme e si stimolano a vicenda ogni volta che scendono in pista. Ancora una volta, il nostro obiettivo sarà massimizzare il risultato e fare in modo di eseguire ogni dettaglio nel miglior modo possibile, dalla prima sessione fino alla bandiera a scacchi”.