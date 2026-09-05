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F1 | Vasseur: "Il problema alla batteria in Q2 è stato un bell'avvertimento, ma non siamo lontani"

Dopo aver rischiato seriamente di essere eliminate in Q2, con Hamilton che si è salvato per un millesimo, le Ferrari hanno chiuso al quarto ed al quinto posto, che potrebbe diventare una seconda fila se Piastri sarà penalizzato per impeding. Per il team principal del Cavallino quindi il bicchiere sembra mezzo pieno.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Pubblicato:
Frédéric Vasseur, Ferrari

Frédéric Vasseur, Ferrari

Foto di: Eric Le Galliot

Che Monza non fosse una pista favorevole alla Ferrari sulla carta lo si sapeva, ma probabilmente nessuno si sarebbe aspettato di vedere le SF-26 così tanto a rischio nella Q2 del Gran Premio d'Italia. Lewis Hamilton si è salvato per appena un millesimo ai danni dell'Audi di Gabriel Bortoleto e anche Charles Leclerc era poco più avanti. 

Dopo questo grande brivido, le cose sono andate decisamente meglio in Q3, perché il monegasco ha chiuso quarto, davanti al sette volte iridato, ma molto probabilmente guadagneranno entrambi una posizione, perché Oscar Piastri, che li precede in terza con la sua McLaren, è finito sotto investigazione per un impeding ai danni di Liam Lawson e potrebbe arretrare alle loro spalle.

L'analisi del team principal Frederic Vasseur però è cominciata proprio dallo spavento vissuto in Q2, che è stato un po' una sveglia per gli uomini del Cavallino. Il manager francese ha rivelato anche che in quel frangente c'è stato anche un problema legato alla batteria, dopo che nel primo run era stato scelto di usare le gomme usate.

"Abbiamo deciso di iniziare il primo stint con le gomme usate, ma poi abbiamo avuto un problema con la batteria e siamo arrivati molto vicini ad essere esclusi. Però è stato un bell'avvertimento in vista della sessione successiva, visto che ci siamo salvati. Ma è stata molto serrata, perché quando ci sono dieci macchine in due decimi è molto al limite", ha detto Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

A sorpresa, la pole position l'ha firmata l'Alpine di Pierre Gasly, ma davanti alle SF-26 c'è anche George Russell, che però ha potuto usufruire della scia di Kimi Antonelli, che dovrà scattare in fondo al gruppo per una penalità legata alla power unit. Pur riconoscendo il grande potenziale della Mercedes, Vasseur rimane moderatamente ottimista in vista della gara di domani.

"Può succedere di tutto, però sapevamo che sarebbe stato estremamente difficile battere Russell, che aveva la scia di Kimi. Ci aspettavamo la stessa cosa anche per Verstappen e dovevamo tenerlo dietro. Sapevamo che a Monza ci sono i tifosi che ci spingono, ma che sarebbe stata difficile pensando al layout della pista. Comunque dovremmo partire dal terzo e dal quarto posto ed è una buona opzione per la gara di domani".

A differenza di tante altre squadre, la Ferrari non è andata alla ricerca maniacale delle scie e il team principal ha spiegato perché: "Ci sono due opzioni: o vai nel gruppo e hai l'effetto positivo nel rettilineo e poi quello negativo in curva. O se hai una macchina con una penalità, puoi fare come ha fatto la Mercedes per Russell o la Red Bull per Verstappen. Se gli dai un tiro sul rettilineo, è molto potente ed è efficiente. Però alla fine io preferisco avere le due macchine in seconda fila. Prendiamo l'aspetto positivo di oggi. Anche se per i tifosi sarebbe stato fantastico, non ci aspettavamo la pole oggi. Comunque non siamo lontani, in queste circostanze non è un brutto risultato ed è una buona occasione per domani".

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