F1 | Vasseur: "Il nuovo motore rappresenta un passo avanti. E l'eredità di Schumi ci darà la carica"

Fred Vasseur questa volta non gioca in difesa come è solito fare da qualche GP. Il team principal francese, conferma il debutto sulla SF-26 del motore con l’ADUO2 e, soprattutto, promette di regalare un bel weekend ai tifosi del Cavallino.

C’è molta fibrillazione positiva per questo GP d’Italia nel quale la Scuderia riconoscerà uno speciale tributo a Michael Schumacher...

“Quello di Monza è sempre un weekend molto speciale per la Ferrari. Correre davanti ai nostri tifosi dà a tutta la squadra un’energia incredibile e quest’anno ci sarà un’ulteriore componente emotiva, perché celebreremo Michael Schumacher e l’eredità che ha lasciato nella nostra azienda. La sua instancabile ricerca del miglioramento, l’attenzione ai dettagli e la profonda convinzione nell’importanza del lavoro di squadra sono valori fondamentali per noi ancora oggi”.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Vasseur conferma l’aggiornamento del motore termico che dovrebbe consentire un salto prestazionale importante su un tracciato come il tempio della velocità...

“Sul fronte della prestazione, introdurremo una power unit aggiornata nell’ambito delle opportunità di sviluppo previste dall’ADUO. Rappresenta un passo nella giusta direzione, e come sappiamo, questa stagione si gioca molto sui guadagni marginali”.

Naturalmente lo Stradale non è una pista che sulla carta si sposa con le caratteristiche della rossa, ma Fred vede i grandi protagonisti molto vicini, con differenze minime. E ogni dettaglio potrebbe diventare decisivo...

“Monza è un circuito impegnativo e i valori in campo sono estremamente ravvicinati, quindi la nostra priorità sarà eseguire al meglio ogni aspetto del weekend, fin dal venerdì. Trarremo ulteriore motivazione dalla passione del nostro pubblico di casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi un bel weekend".