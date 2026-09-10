F1 | Vasseur: “Il mio compito è proteggere la squadra. Ho chiesto ai piloti di fare lo stesso”

Che tra Charles Leclerc e Lewis Hamilton a Monza ci sia stato qualcosa da chiarire, Frederic Vasseur non lo nega. Il team principal della Ferrari ha parlato con entrambi dopo il Gran Premio d’Italia, affrontando quanto accaduto in pista e alcune dichiarazioni arrivate nel corso del weekend. Ciò che Vasseur respinge è però la dimensione assunta dalla vicenda, diventata in pochi giorni il segnale di una presunta tensione interna alla squadra.

“Abbiamo avuto dei buoni incontri con Lewis e Charles – ha spiegato Vasseur a motorsport.com – si sono chiariti insieme e ho ricordato loro alcuni principi fondamentali del mio modo di gestire la squadra. E continuerò a seguirli”. Il punto sul quale insiste il responsabile della Scuderia va oltre l'episodio di Monza. Vasseur chiede ai suoi piloti di assumersi una parte della responsabilità necessaria a proteggere il lavoro della squadra, esattamente come sostiene di fare lui quando qualcosa non funziona.

“Ho ricordato a Lewis che quando abbiamo vinto la gara a Melbourne due anni, fa grazie alla strategia, ho mandato Ravin Jain sul podio, perché era giusto premiarlo. Quando invece abbiamo perso una gara a causa della strategia, sono andato davanti alle televisioni e ci ho messo la faccia. Il mio lavoro è proteggere le centinaia di persone della squadra e assumermi le responsabilità. È quello che ho chiesto anche ai piloti: se vogliamo ottenere risultati, dobbiamo proteggere la squadra e assumerci ciascuno le proprie responsabilità”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Non è una richiesta di silenzio. Vasseur non pretende che Leclerc e Hamilton rinuncino ad essere critici, ma sottolinea quanto una frase pronunciata davanti ai media possa assumere un peso molto superiore alle intenzioni di chi la pronuncia. “Non sto chiedendo loro di non essere aperti o di non essere duri. Ma molto spesso con noi sono molto più tranquilli di quanto poi non siano quando vanno a parlare con la stampa. Lewis mi ha detto: ‘Fred, l’80% del mio messaggio era positivo e loro hanno preso il 20% negativo’. Ma sappiamo tutti come funziona. Se dici che la squadra sta facendo un buon lavoro e poi aggiungi un ‘però’, sarà quella parte a diventate il titolo. Fa parte del gioco”.

È qui che Vasseur collega il tema alla narrazione che, a suo giudizio, si è sviluppata dopo Monza. Il contatto sfiorato tra i due ferraristi c'è stato, Hamilton è stato aggressivo e Leclerc ha successivamente ammesso il proprio errore. Ma da un episodio di gara si è rapidamente passati a mettere in discussione la gestione dei piloti e perfino la stabilità del vertice della Scuderia.

“Charles, dopo la discussione, ha detto: ‘Sono stato troppo aggressivo’. E per me va bene così. Quando Kimi era in lotta con Russell è finito sulla ghiaia, così come Lewis al via. Nel nostro caso però da un episodio di pista siamo passati molto rapidamente a parlare di una crisi nella gestione dei piloti. Credo che le due cose vadano tenute nella giusta proporzione”.

Lewis Hamilton, Ferrari, saluta il presidente John Elkann, mentre Fred Vasseur assiste Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Anche sul tema delle “rules of engagement”, Vasseur respinge l'idea di una Ferrari priva di criteri nella gestione dei propri piloti. Non esiste un codice capace di prevedere ogni centimetro di una battaglia in pista, ma esistono principi e responsabilità precise. “Dire che non esistono ‘rules of engagement’ non rispecchia la realtà. Non si può pretendere che nei contratti siano riportati tutti i possibili scenari che si possono trovare in pista, perché inevitabilmente tutto diventerebbe un problema di interpretazione. ‘Io ero lì’, ‘no, eri cinque centimetri più indietro’: non risolvi nulla. I principi sono chiari e i piloti li conoscono.”

La filosofia resta quella scelta dalla Ferrari: due numeri uno e pari trattamento. Una gerarchia potrà eventualmente essere stabilita quando la classifica renderà evidente che uno dei due non avrà più possibilità concrete, non prima. “I piloti Ferrari possono contare su un trattamento paritario, poi potrebbe arrivare un momento in cui dovremo decidere, se uno dei due sarà fuori dalla lotta. In quel caso sarà una mia decisione. Ma fino a quel momento il trattamento sarà paritario”.

Vasseur porta l'esempio della stagione precedente, quando Piastri arrivò a Monza con oltre 30 punti di vantaggio su Norris, ed in gara McLaren chiese a Oscar di cedere la seconda posizione a Lando. Se la McLaren avesse anticipato la scelta di puntare su un pilota, chissà come sarebbe potuto finire il campionato. “Immaginate se la McLaren avesse deciso di puntare tutto su Piastri: forse Verstappen, che ha finito a tre punti da Norris, sarebbe potuto diventare campione. È quello che ho detto ai nostri piloti. Prenderemo una decisione quando saremo più vicini alla fine, perché no? Ma oggi non c'è nemmeno da discuterne”.

Dettaglio tecnico Ferrari SF-26 Foto di: Federico Basile / AG Photo

Un’altra osservazione di Vasseur riguarda il giudizio tecnico sulla Ferrari. L'ADUO 2 introdotto dalla Scuderia a Monza è stato descritto in alcuni casi come un aggiornamento incapace di produrre i risultati attesi. Una conclusione che il team principal considera sbagliata perché non tiene conto del differente peso della potenza sui diversi circuiti.

“So che è difficile da cogliere ad una prima lettura, ma chi ha un po' di conoscenze tecniche sa bene di cosa parlo. Faccio un esempio: su una pista come Zandvoort un gap di cavalli X, può comportare un ritardo di tre decimi. Se miglioriamo la resa di quel motore, al punto dal ridurre il gap di potenza di un terzo, andiamo su un circuito come Monza e vedremo che il tempo sul giro rispetto ai rivali anziché migliorare… peggiora. Non significa che l'ADUO non stia funzionando. Anche facendo un passo avanti di diversi cavalli, a Monza puoi comunque essere più lontano dal riferimento rispetto a Zandvoort”.

Dietro i numeri c'è soprattutto una questione che Vasseur considera importante: il rispetto per il lavoro svolto a Maranello. “Quando leggo che ‘l'ADUO non funziona’, lo trovo irrispettoso nei confronti dei ragazzi che lavorano sul motore perché non rispecchia la realtà”. Il francese sa che essere alla guida della Ferrari significa convivere con una lente d'ingrandimento che non si spegne mai. Le indiscrezioni sul suo futuro sono tornate ciclicamente, così come era già accaduto lo scorso anno, quando le voci di un possibile addio circolavano mentre il rinnovo del suo contratto era già stato definito.

Frederic Vasseur, Ferrari Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“C'è qualcuno che dice che sarò licenziato questo weekend o che sarei stato licenziato ieri sera. Abbiamo vinto due gare e possiamo vincerne altre e abbiamo le idee chiare su come fare altri passi avanti e concentro le mie energie su questo. Essere sotto pressione fa parte del mio lavoro. Non è qualcosa su cui voglio disperdere energie.”.

Quando è stato chiesto a Vasseur se a volte si sente ‘solo’ nella sua posizione, ha negato fermamente. “Premesso che non spetta a me sottolineare di avere o meno il sostegno della Presidenza, il canale di comunicazione è costantemente aperto in modo costruttivo. Inoltre, in quasi tutti i weekend di gara abbiamo avuto con noi una rappresentanza dei vertici di Maranello, da John Elkann a Benedetto Vigna così come Piero Ferrari. Credo sia davvero un bel segnale per chi lavora nella squadra, in pista e a Maranello”.

La pressione, comunque, resta. E Vasseur non sembra avere alcuna intenzione di provare a sottrarsi. Fa parte del ruolo, soprattutto quando quel ruolo è guidare la Ferrari. Ciò che chiede è che una critica resti una critica e un episodio di gara resti un episodio di gara, senza trasformarsi ogni volta nel sintomo di una crisi più grande.