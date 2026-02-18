F1 | Vasseur avverte: "I veri valori in pista li vedremo tra tanto tempo"

La Ferrari continua a macinare chilometri anche nel primo giorno dell'ultimo test pre-stagionale in Bahrain. Le prestazioni, almeno per oggi, non hanno rivelato alcunché per ciò che riguarda i valori in pista. Tutti sono occupati a continuare lo sviluppo delle rispettive monoposto, ma la facilità con cui Charles Leclerc ha firmato il terzo tempo di giornata (il migliore del mattino) deve dare carica al team italiano.

Al termine del primo giorno di pista, il team principal della Rossa Frédéric Vasseur si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per fare il punto su quanto visto oggi dentro e fuori la pista, perché anche le questioni politico-sportive hanno e avranno un peso specifico enorme per il prosieguo della stagione.

Vasseur, soddisfatto di questo primo giorno di test 2 in Bahrain?

"Soddisfatto? Sì e no. Non bisogna essere soddisfatti ma concentrati su noi stessi. Abbiamo fatto sino a ora 7 giorni di test e sono andati piuttosto bene, a parte un piccolo problema avuto oggi. Siamo concentrati sui processi, a migliorare la macchina per adattarla al nuovo regolamento e ci stiamo concentrando su noi stessi anche perché il regolamento è nuovo ed è abbastanza difficile da digerire. Ma fino a ora tutto bene".

Soddisfatti del risultato della F1 Commission?

"E' stato un buon meeting. E' sempre importante discutere tutti insieme per cercare soluzioni. Ora siamo di fretta, perché la prima gara è tra 10 giorni. Dovremo spedire tutto in Australia e i tempi sono davvero molto ristretti anche per prendere decisioni. Non ci sarà tanto tempo di cambiare, ma è vero per tutti. Dovremo prendere questa decisione e fare un passo avanti. Penso che questa possa essere davvero una bella stagione, ma dovremo prendere una decisione il più presto possibile".

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Domani guiderà Hamilton tutto il giorno. Le sue sensazioni sono migliori rispetto allo scorso anno?

"E' difficile da dire. L'anno scorso avevamo tutto sotto controllo anche per quanto riguarda le prestazioni degli altri, i carichi di carburante. Ora è tutto molto difficile da capire e diventa assai più difficile capire se Mercedes ha più prestazioni in tasca. Ma vale anche per gli altri".

Pensi che ci sia bisogno di 4-5 gare per capire meglio questo regolamento?

"Per capire il regolamento sì. Per capire i veri valori in pista ancora di più, perché il tasso di sviluppo sarà altissimo. Tra Barcellona e Bahrain 1 in tanti hanno portato diversi aggiornamenti e così è stato tra Bahrain 1 e 2. Credo che poi tutti porteranno novità a Melbourne. Tutti i team porteranno novità con grande frequenza. Per questo la situazione che troveremo all'inizio del Mondiale penso che non sarà la medesima di fine campionato. E questo penso sia una buona cosa per chi segue la F1. Io comunque preferisco stare davanti. In ogni caso dobbiamo continuare a spingere come stiamo facendo oggi. La strada è lunga prima di arrivare ad Abu Dhabi".

Ti piacerebbe avere 12 sprint in stagione?

"Il format Sprint mi piace. Mi piace pensare che ogni giorno ci sia almeno una sessione decisiva e 2 gare. Io sono un agonista. Mi piacciono le competizioni più che le prove libere, ma credo che dovremo anche scegliere le piste giuste. Perché non credo che tutte siano buone per ospitare questo tipo di format".