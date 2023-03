F1 | Vasseur: "Ho mezzi e potere decisionale come mai altrove"

Carica lettore audio

Frederic Vasseur ha rilasciato i primi commenti in merito alle critiche e alle notizie poco rassicuranti emerse negli ultimi giorni sulla Scuderia. Uno scenario innescato soprattutto da due passaggi, il deludente weekend di Sakhir e le dimissioni di David Sanchez, Head of Vehicle Concept della SF-23. Parlando con il giornalista Jean-Michel Desnoues di AutoHebdo, il team principal della Ferrari ha abbassato i toni, descrivendo un contesto più calmo di quello raccontato.

“Sarei tentato di sorridere se queste affermazioni non avessero alcun impatto sul gruppo di lavoro. Personalmente non ho problemi, so cosa voglio realizzare e ce la farò. Sento ogni giorno John Elkann e Benedetto Vigna, so bene cosa si aspettano da me. Ho mezzi e potere decisionale come non ho mai avuto altrove, questa è la realtà dei fatti”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Faccio fatica a capire come sia possibile che la squadra diventi un obiettivo da colpire dopo una sola gara – ha proseguito Vasseur - sappiamo cosa non ha funzionato in Bahrain, ma non c’è niente che non sia migliorabile. La correlazione tra pista e il simulatore è buona, siamo allineati. Dopo i test pre-stagionali abbiamo parlato con i piloti, insieme a John e Benedetto, e ci parleremo ancora dopo Imola, sono appuntamenti già programmati”.

Vasseur ha anche commentato le dimissioni rassegnate da Sanchez. “È inevitabile. Ci sono persone che erano molto vicine a Mattia e che preferiscono andarsene, è una cosa che non mi preoccupa, e ce ne sono altre che possono per un attimo aver temuto per il loro futuro”. Le ultime indiscrezioni riportano un paio di persone sul piede di partenza nel contesto dei ruoli dirigenziali.