F1 | Vasseur: "Gli aggiornamenti vanno. In Austria altre novità"

Il Gran Premio del Canada 2023 di Formula 1 è finito e in casa Ferrari i volti sono distesi. Non è arrivato il podio, ma il quarto e il quinto posto finale ottenuti da Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr. hanno regalato un sorriso a Frédéric Vasseur.

Il team principal del Cavallino Rampante ha potuto apprezzare i miglioramenti delle SF-23 con gli aggiornamenti portati dal team a Barcellona e poi confermati sul tracciato nord-americano dedicato alla memoria di Gilles Villeneuve.

Una buona rimonta ha portato le Rosse ai piedi del podio, ma a funzionare è stata anche la strategia a una sosta sola, con Leclerc e Sainz rimasti in pista nonostante l'ingresso della Safety Car per permettere ai commissari di spostare la Williams di Logan Sargeant in panne lungo il tracciato.

"Oggi è stata una buona giornata, una buona gara", ha detto Vasseur. "Il riassunto del weekend è che già venerdì avevamo visto di avere un buon passo sia sul giro secco che sul passo gara. Ieri invece è stato tutto molto più difficile anche a causa delle condizioni complicate. Siamo partiti decimi e undicesimi ed è stato frustrante, ma abbiamo messo in piedi una bella rimonta, mostrando anche un buon passo. E' stata buona anche la strategia. Abbiamo deciso di lasciare fuori entrambe le macchine durante la Safety Car per poter avere qualche giro con aria pulita davanti e spingere. I piloti hanno fatto un bel lavoro".

"E' sempre importante per la fiducia di tutti, piloti inclusi. Sapevamo di avere un buon passo perché lo avevamo visto venerdì, ma nelle prove libere ci sono sempre delle incognite. Non sai mai le mappature del motore degli altri, i carichi di carburante... E' sempre un bene fare una gara consistente. Negli ultimi 30 giri abbiamo avuto il passo di Hamilton e Alonso. E questo penso sia onestamente un bel passo avanti".

Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A rendere più difficoltoso il weekend del team di Maranello sono state le qualifiche. Probabilmente senza gli errori commessi dal team e dai piloti il risultato finale avrebbe potuto essere diverso e, probabilmente, migliore. Vasseur, però, ha già messo alle spalle quanto accaduto ieri per concentrarsi sul futuro, ovvero sul Gran Premio d'Austria che si terrà al Red Bull Ring.

"Rimpianto per le qualifiche? Non è la parola giusta. Dobbiamo cercare di correggere gli errori che abbiamo fatto e ne parleremo martedì. E' una buona lezione anche in ottica Austria. Speriamo di poter essere in forma anche su quella pista e dobbiamo fare un weekend perfetto per ottenere un risultato finale migliore di questo".

La Ferrari si presenterà in Austria con l'intento di verificare se le novità riescano a funzionare anche su una pista permanente e dalle caratteristiche differenti rispetto a quella di Montreal. Ma il team dovrà anche lavorare cercando di amalgamare il pacchetto introdotto a Barcellona con le novità che la Ferrari porterà proprio per il prossimo appuntamento del Mondiale.

"Stiamo migliorando passo dopo passo. Abbiamo capito certe cose, ma dobbiamo aspettare la conferma su altre piste perché Montreal è una pista particolare. Qui i cordoli fanno la differenza. Abbiamo visto in diverse occasioni che è una pista abbastanza green, mentre in Austria troveremo una situazione diversa. Ora dobbiamo concentrarci sui prossimi gran premi. In Austria porteremo qualche altro aggiornamento per la SF-23 e dovremo mettere tutto insieme per cercare di fare un weekend senza errori".

"Non voglio parlare di Ferrari pronta a vincere un gp. Ora sono concentrato solo sul team. Sappiamo che se vogliamo raggiungere un grande risultato dobbiamo fare un weekend perfetto, fare molto bene sia in qualifica che in gara. Di sicuro in Austria avremo 2 tentativi, perché ci sarà anche la Sprint Race. Ma di sicuro sono ottimista", ha concluso il team principal della Ferrari.