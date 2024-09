F1 | Vasseur: "Frustrati. Avremmo dovuto introdurre la Hard diversamente"

La frustrazione non è mai uno stato d'animo augurabile. Eppure, per certi versi, lascia intendere come e quanto la Ferrari sia migliorata nel corso delle ultime settimane.

Il secondo posto ottenuto oggi da Charles Leclerc e l'incidente di Carlos Sainz al penultimo giro con Sergio Perez hanno lasciato l'amaro in bocca alla Ferrari e al team principal Frédéric Vasseur, ma anche la consapevolezza di avere fatto passi avanti che stanno portando le Rosse a lottare con costanza per la vittoria e per il podio, tanto da essere molto vicini alla Red Bull e al secondo posto nel Mondiale Costruttori.

Il team principal del Cavallino Rampante, come di consueto, ha commentato la gara ai microfoni di Sky Sport F1, commentando sia l'incidente di Sainz che il risultato di Leclerc in un mix di emozioni.

Vasseur, cosa pensa dell'incidente di Sainz con Perez?

"E' la prima volta che vedo l'incidente. Penso che Carlos abbia iniziato il rettilineo appena dietro a Charles ed entrambi abbiano provato a tenerne la scia. E' vero che Checo aveva tanto spazio sulla sinistra e non s'è mosso. E' un peccato concludere così il weekend".

Pensa che non aver girato tanto nelle libere e non aver provato il passo gara abbia inciso nel risultato di oggi ottenuto da Leclerc?

"Sicuramente non aver girato tanto nelle libere di venerdì non ha aiutato tanto Charles, ma questa non deve essere una scusa. Probabilmente Charles é stato un po' troppo ottimista dopo il primo stint, perché eravamo molto a nostro agio e l'introduzione della gomma nel secondo stint sapevamo sarebbe stata molto importante. Non ha spinto tanto e probabilmente non è stato l'approccio giusto in quella fase. Alla fine quella è stata la chiave. Una volta dietro, abbiamo faticato a superare Piastri e abbiamo danneggiato maggiormente le gomme essendo dietro di lui. Quando si è dietro a una monoposto, le gomme vengono danneggiate di più rispetto a chi è davanti. Per cui è stato difficile restituirgli il sorpasso".

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Dom Romney / Motorsport Images

Leclerc è parso sorpreso dall'attacco di Piastri, che poi si è rivelato decisivo. Avrebbe potuto difendersi in maniera più decisa?

"Sì, forse Charles avrebbe potuto difendere di più la posizione. Ma come ho detto prima, eravamo al primo giro dello stint ed era anche importante proteggere le gomme. Certo, è più importante proteggere la posizione che le gomme, quindi forse non si è reso conto di quanto Piastri fosse vicino e di quanto fosse veloce la McLaren sul rettilineo, ma non ho ancora parlato con Leclerc".

Anche alla luce del risultato di oggi, pensa che l'ala anteriore che usa la McLaren abbia giocato un ruolo?

"Sicuramente non è uno svantaggio tecnico quell'ala, diciamo così. Però abbiamo il potenziale e il pacchetto per poter vincere. Eravamo in pole e nel primo stint stavamo dominando. Ora dobbiamo fare meglio con quello che abbiamo e oggi avevamo margine per fare un lavoro migliore. Poi certo, oggi abbiamo fatto un altro podio, stiamo facendo più punti della Red Bull e li stiamo riprendendo nel Mondiale Costruttori. Questo è importante. Però è vero che c'è una sorta di frustrazione per l'incidente di Carlos e per aver perso da Piastri. Ma alla fine non si può sempre vincere".