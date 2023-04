F1 | Vasseur: "Ferrari in crescita dopo un mese di duro lavoro"

Quale Ferrari dobbiamo aspettarci a Baku? La Scuderia non introdurrà modifiche importanti sulla SF-23, ma nella lunga sosta che ha fatto seguito al GP d’Australia molto lavoro è stato fatto nel Reparto Corse.

Fred Vasseur è fiducioso: il team principal del Cavallino ci fa sapere che in attesa delle vistose modifiche che arriveranno nei prossimi GP, è lecito aspettarsi una Ferrari in salute che avrebbe trovato la giusta strada per rilanciare una stagione 2023 che non è nata sotto i migliori auspici…

“È passato quasi un mese dall'ultimo Gran Premio e in queste settimane abbiamo lavorato duramente a Maranello sullo sviluppo della SF-23, sia in termini di miglioramento dell'attuale pacchetto vettura che sul fronte degli aggiornamenti pianificati, che saranno introdotti gradualmente nel corso delle prossime gare”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-23 Photo by: Ferrari

Il manager francese ha voluto ricordare anche l’impegno che è stato garantito dai due piloti ufficiali disponibili a scandagliare al simulatore di Maranello le soluzioni che sono state deliberate non solo per Baku ma anche per gli appuntamenti successivi nei quali dovremmo vedere una rossa in graduale ma costante cambiamento…

“Charles e Carlos hanno fatto la loro parte, lavorando al simulatore e dandoci feedback importanti. In Australia avevamo già fatto un passo avanti in termini di prestazioni pure e per l'Azerbaigian intendiamo ripartire da lì”.

La Scuderia deve dare una svolta al suo campionato e dopo il doppio zero di Melbourne conta di far muovere la classifica: vedremo una squadra motivata nel cercare la massima prestazione nelle due qualifiche che daranno pepe al primo weekend con la gara Sprint. Non vedremo una Ferrari che giocherà in difesa, ma proverà a mettere le SF-23 il più avanti possibile nella griglia.