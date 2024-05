F1 | Vasseur: "Felici degli aggiornamenti. I piloti sono a loro agio"

E' un Frédéric Vasseur soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni di Sky Sport per commentare i primi due turni di prove libere del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna.

Il team principal della Ferrari ha preso atto del doppio miglior tempo firmato in entrambe le sessioni da Charles Leclerc, ma soprattutto di un feeling ottimo per entrambi i piloti con le SF-24 dotate degli aggiornamenti che avevano debuttato nel corso del filming day fatto dalla Scuderia lo scorso fine settimana a Fiorano.

I tempi ci sono sia sul giro secco che sul passo gara. Ma Vasseur usa i piedi di piombo e sottolinea come sia Lando Norris che Max Verstappen saranno della partita sia per ottenere la pole che per vincere il gran premio di domenica.

"Abbiamo fatto due buone sessioni oggi, anche se ci sono avversari che sono forti. Norris, ad esempio, che è stato forte anche se non è riuscito a fare il suo giro veloce, ma era competitivo. Dobbiamo rimanere concentrati sul nostro lavoro".

La McLaren ha differenziato il lavoro con le mescole tra i suoi piloti nel corso delle Libere 2. Voi invece proseguite a fare la stessa cosa con entrambi...

"Noi siamo abituati a lavorare con i piloti che lavorano sulla stessa mescola. Noi dall'inizio dell'anno, ma anche l'anno scorso, abbiamo svolto lo stesso programma. In questo modo possiamo paragonare il lavoro che facciamo anche tramite i carichi di benzina che adottiamo sulle due vetture".

Quali sono i primi feedback riguardo le novità che avete portato qui a Imola?

"Riguardo le novità siamo contenti, ma siamo ancora alle prime fasi. Non si tratta di un paio di secondi guadagnati, ma di piccoli dettagli. Fino a ora tutto bene. Non abbiamo avuto problemi. Il punto più importante non credo sia la prestazione, quanto che i piloti fossero padroni della situazione. Forse anche un po' di più rispetto ai nostri avversari ed è positivo per questo weekend, ma la strada è ancora lunga".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

Leclerc è andato forte sin da subito. Un ottimo segnale in vista di questo fine settimana...

"Il feeling di Leclerc con la macchina è stato buono fin dal primo giro delle libere. Aveva ottime sensazioni riguardo il bilanciamento. Stamattina c'era tanto vento e la macchina non era troppo instabile. Questo è positivo per il resto del weekend e della stagione. Ma non siamo gli unici. Anche Norris era in buona posizione e sarà certamente una bella battaglia".

Sarà una lotta tra Ferrari e McLaren nella giornata di domani?

"Nella lotta alla pole saremo noi contro la McLaren, ma anche Max. Nelle Libere 1 Max è stato molto veloce nel primo settore, poi scivolava di più. Ma sono certo che riusciranno a mettere insieme tutto questa sera. Sarà una battaglia molto serrata in questo fine settimana, ma è stato così anche nelle ultime due gare".

Perché avete sostituito la power unit sulla Ferrari di Leclerc? E' la terza della stagione e la seconda era stata introdotta 2 settimane fa a Miami...

"Abbiamo cambiato la power unit di Leclerc perché avevamo qualche dubbio. Non volevamo correre rischi, anche perché qui abbiamo portato degli aggiornamenti e non volevamo che la macchina si fermasse nel corso del fine settimana. Introdurremo di nuovo la power unit 2 non la settimana prossima, ma in Canada".

Imola è una pista indicativa per avere risposte importanti dalla macchina? Se andrete bene qui, siete fiduciosi di poter essere competitivi in gran parte dei tracciati?

"Non è tanto importante fare bene qui per le prestazioni generali della vettura, quanto al fatto che siamo in Italia e questo rende ancora più importante fare un bel risultato per il team, i piloti e me stesso. Ma non credo che Imola sia una pista più rilevante di altre. Se facciamo bene, però, fa bene al team e possiamo cercare di mantenere questa motivazione".