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F1 | Vasseur: "Era difficile pensare di fare un lavoro migliore. Ci riproveremo la prossima settimana"

Il team principal è soddisfatto del risultato della Scuderia, tenendo conto di quanto è stato lasciato in qualifica nelle ultime due curve. Il nuovo pacchetto aerodinamico ha funzionato ed alimenta delle speranze per Città del Messico: "Abbiamo svolto un buon passo avanti in termini di prestazione pura e di potenziale".

Franco Nugnes

Pubblicato: 25 ott 2026, 23:22

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Fred Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Non è arrivata la vittoria perché Kimi Antonelli è parso imprendibile, ma la Ferrari ha iniziato la triplice nel Continente americano con una boccata d’ossigeno e un sorriso. Ad Austin la Scuderia capitalizza il secondo posto di un ottimo Charles Leclerc e il quarto di Lewis Hamilton risultando la squadra che ha conquistato più punti nel GP degli Stati Uniti. La rossa è seconda forza corroborata dall’ultimo pacchetto di aggiornamento che ha debuttato e ha funzionato: tutto questo fa sperare per le ultime cinque gare stagionali.

Leclerc colleziona un altro podio e peccato soltanto per la virtual safety car che ha impedito ad Hamilton di poter attaccare Verstappen per il terzo posto. È stato il massimo che potevate conquistare oggi?

“Probabilmente sì, è vero che con la virtual alla fine ha forse impedito a Lewis di provare a superare Max negli ultimi due giri, ma se ci è mancato qualcosa derivava dall’essere partiti quarto e quinto. Era difficile immaginare di fare un lavoro migliore di quello che abbiamo fatto oggi. Ci riproveremo la settimana prossima ma ci servirà una qualifica migliore per partire in una posizione migliore. Il passo gara è stato buono, la strategia è stata buona perché era tra una e due soste e dovevamo essere aggressivi per cui abbiamo optato per la strategia di due pit stop”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

In termini di prestazione pura la Ferrari è andata bene per tutto il weekend, tranne qualcosa ieri in qualifica. La rossa in gara è parsa competitiva, sei soddisfatto nel complesso della vettura?

“Nel mio lavoro devi essere soddisfatto solo se vinci e, probabilmente, ci sono mancati i due giri più importanti del weekend, vale a dire gli ultimi due della Q3, perché il nostro giro più veloce lo abbiamo fatto in Q2, ma dobbiamo imparare da questo per migliorare nel prossimo weekend. Nel complesso penso che abbiamo svolto un buon passo avanti in termini di prestazione pura e di potenziale, ed è positivo per guardare alle ultime gare”.

Ieri Charles ha parlato della difficoltà di mettere le gomme nella giusta finestra, a che cosa si riferiva?

“Innanzitutto, ieri ci siamo trovati in una situazione molto difficile, perché anche Russell, Verstappen, Norris e Piastri non sono riusciti a migliorare nemmeno loro in Q3. Con queste macchine basta una folata di vento o un paio di gradi di meno in temperatura per cambiare il comportamento delle gomme, per cui la reazione delle gomme nella curva 1 è stata una totale perdita di grip”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Logan Riely / Getty Images

La prossima settimana si va a Città del Messico, un tracciato totalmente diverso: potrà essere positivo per la rossa?

“Beh, onestamente non lo sa nessuno, perché sarà l'esercizio più difficile in termini di raffreddamento per l'altura. E poi sarà anche la prima volta che andremo con un pacchetto a basso carico aerodinamico in Messico, mentre di solito si andava con ali grandi, mentre non sarà così. Questo sarà il grande cambiamento: i piloti dovranno adattarsi e in FP1 li sentiremo lamentarsi della mancanza di grip”.

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