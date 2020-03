Vasseur: "Correre senza la McLaren sarebbe stato scorretto"

La squadra inglese aveva annunciato giovedì sera che non avrebbe preso parte alla gara di Melbourne, poiché un suo membro era stato trovato positivo al Coronavirus dopo un test.

Tutti i team principal si sono riuniti con Ross Brawn per decidere se procedere oppure fermarsi, e l'Alfa Romeo Racing era d'accordo con Ferrari, Mercedes e Renault sulla cancellazione dell'evento.

“Come uomo di motorsport è difficile prendere certe decisioni - ha spiegato Vasseur a Motorsport.com - Ma prima di tutto bisogna pensare ai tuoi dipendenti, alla sicurezza dei fan, all'immagine dello sport e degli sponsor. E poi naturalmente anche alla McLaren, perché sarebbe stato scorretto lasciarli da soli nella loro decisione. Penso che alla fine sia stata la scelta giusta".

“Per un team non è semplice, tutti hanno lavorato duramente per arrivare in tempo a Melbourne, sia nel reparto corse che in azienda. Dovevamo prendere questa decisione, probabilmente è stata fatta un po' tardi, ma tutto in realtà si è materializzato in fretta".

Anche i GP di Bahrain e Vietnam sono stati rimandati, mentre l'Azerbaijan dovrebbe ospitare la prima gara dell'anno in giugno.

“La situazione non è semplice, è un disastro in tutto il mondo e la F1 non ne è il centro, per cui vediamo di fare un passo alla volta. Sicuramente il primo non è stato facile".