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F1 | Vasseur: "Cerchiamo la migliore domenica, non il miglior venerdì. Ma per ora sta andando tutto bene"

Il team principal della Ferrari è soddisfatto del primo giorno di pista all'Hungaroring, con le Rosse che hanno chiuso le Libere 2 al primo e secondo posto. "Domani dovremo comunque estrarre più potenziale e fare un lavoro migliore", ha avvertito il manager francese.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Frederic Vasseur, Ferrari

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Primo e terzo nelle Prove Libere 1 del Gran Premio d'Ungheria e primo e secondo nelle Libere 2. La Ferrari ha iniziato il fine settimana di Budapest nel miglior modo possibile, ovvero mettendo le sue macchine davanti a tutti e con un margine notevole nei confronti dei primi avversari.

Eppure nel box e nella hospitality della Ferrari c'è sì soddisfazione, ma anche altrettanta cautela. Le prove libere non hanno mai assegnato punti per il Mondiale, ecco perché i buoni risultati ottenuti oggi vanno presi con le pinze e solo come spinta ulteriore per riuscire a migliorare le SF-26 in vista delle qualifiche di domani.

E questo non sarà qualcosa da trascurare. L'Hungaroring è un tracciato in cui i sorpassi sono tutt'altro che facili. Ecco perché ottenere un risultato ottimo in qualifica avrà un'importanza quasi capitale in vista della gara di domenica.

"Siamo andati bene, ma non cerchiamo di avere il migliore venerdì, quanto la migliore domenica! (ride)", ha dichiarato Frédéric Vasseur al termine della giornata. 

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Oggi è andata bene, il bilanciamento delle macchine era buono, gli aggiornamenti stanno funzionando, ma la qualifica è ancora lontana. Questo significa che dobbiamo continuare a lavorare per migliorare l'assetto della macchina facendo fine tuning, estrarre performance ovunque e fare un lavoro migliore domani. Ma per ora va tutto bene".

L'Ungheria è per la Ferrari un'ottima occasione di proseguire il periodo florido a livello di performance e risultati, ma anche quella di rimpinguare il bottino di successi, portandolo a 3. Ecco perché Vasseur ritiene questa tappa sì importante come le altre, ma dal valore notevole perché potenzialmente una spinta in più per il team durante la pausa estiva.

"Di sicuro la gara prima della sosta è importante, perché è quella che poi rimane in mente per 3 o 4 settimane (di sosta). Ma dall'altra parte non fai sicuramente più punti a Budapest che a Silverstone e Spa. Cerchiamo di dare la stessa importanza a tutte le gare, dunque è importante".

Per concludere, Vasseur non è voluto entrare nello specifico del problema che ha fermato Charles Leclerc a pochi minuti dal termine delle Libere 1, però ha voluto tranquillizzare i tifosi del Cavallino Rampante.

"Il problema a Leclerc? Non è stato nulla di speciale", ha concluso il team principal della Ferrari.

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