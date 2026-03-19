F1 | Vasseur avverte: "Le nuove misurazioni delle PU potrebbero non essere una svolta enorme"
Il team principal della Ferrari pensa che l'ADUO possa essere molto più importante nel recuperare prestazioni rispetto all'introduzione dei nuovi parametri di misurazione del rapporto di compressione dei motori termici che sarà introdotto a giugno.
Lewis Hamilton, Ferrari
Foto di: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
Esattamente un anno fa. ma FIA introdusse una nuova direttiva tecnica per inasprire i test legati alla flessibilità delle ali sulle monoposto di vecchia generazione, quelle a effetto suolo pensionate proprio al termine del 2025.
Il risultato fu il seguente: la McLaren, almeno nel breve-medio termine, continuò ad avere un vantaggio prestazionale più che evidente su tutto il resto dello schieramento.
La DT era attesa come se fosse un svolta, una sorta di ribaltamento certo dei rapporti di forza della stagione. Ma sbandierare a più riprese e a furor di popolo quella teoria non portò a niente. Solo a figuracce di chi si era esposto in tal senso.
Dopo un avvio di 2026 dominante da parte di Mercedes, in diversi stanno attendendo con ansia l'arrivo del 1 giugno, ossia quando la FIA introdurrà misurazioni differenti (a caldo) del rapporto di compressione dei motori termici che spingono le Formula 1 attuali. E lo stanno attendendo con aspettative altrettanto grandi, quasi come se potesse essere la chiave di volta per accendere la rivalità tra team che, almeno a oggi, non esiste.
Il dubbio è che, anche questa volta, le aspettative possano essere disattese. Che, al pari dell'anno scorso, le nuove misurazioni non portino al risultato immaginato.
Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes
Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
Nel corso delle ultime ore è arrivato a tal proposito un parere più che autorevole, volto a dare un quadro già piuttosto chiaro su cosa dovremmo (e dovranno i team) attendersi dall'introduzione delle nuove misurazioni del rapporto di compressione. Quello di Frédéric Vasseur.
Secondo il team principal della Ferrari, le cose potrebbero non cambiare. O meglio, potrebbero non farlo nella misura attesa da chi spera di assistere a una stagione tirata sino ad Abu Dhabi da piloti e monoposto differenti.
"Non sono convinto che la nuova regola sul rapporto di compressione sarà una svolta decisiva, una svolta enorme", ha detto il manager francese della Ferrari.
Vasseur, infatti, crede che possa essere l'utilizzo dell'ADUO a rappresentare un'opportunità più concreta e, almeno sulla carta, decisiva.
"E' più che altro che avremo l’ADUO a un certo punto, e che l’introduzione dell’ADUO rappresenterà per noi un’opportunità per colmare il divario, ma ancora una volta non si tratta solo di pura prestazione del motore a combustione interna: penso che ci sia molto nella gestione dell’energia, molto nel telaio, e sarebbe un errore da parte nostra concentrarci soltanto su un unico parametro".
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