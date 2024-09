F1 | Vasseur ammette: “Con Leclerc abbiamo aspettato troppo ai box”

La qualifica di Singapore rappresenta una notte fonda per entrambe le Ferrari, con Charles Leclerc e Carlos Sainz che partiranno rispettivamente dalla nona e dalla decima casella della griglia di partenza di Marina Bay. I motivi di questo risultato complessivamente negativo, però, non sono gli stessi per entrambi i piloti di Maranello.

Se il monegasco non è riuscito a compiere il giro perfetto, per il madrileno la qualifica è terminata con il botto all’inizio del Q3. Come dichiara Frederic Vasseur ai microfoni di Sky Sport F1, per Carlos non c’è stata alcuna conseguenza se non a livello mentale: “Fisicamente sta bene – commenta – ma è ma è deluso perché non è il risultato che si aspettava dopo la pole position dello scorso anno. La cosa più importante, però, è che stia bene e che sarà pronto per domani. Pronto soprattutto a cercare una bella rimonta”.

La qualifica di Leclerc si è chiusa solo con il nono tempo, con tanto di giro cancellato per via di un track limit in curva 2:“Credo che abbia iniziato il giro con la temperatura giusta – commenta Vasseur - ma volevamo che lui non uscisse per primo in pista per cui abbiamo aspettato un po’ di più del dovuto ai box, ed è lì che abbiamo perso la temperatura. Poi lui ha spinto un pochino di più ed è tornato alla temperatura giusta prima dell’inizio del giro. Poi, si sa che quando c’è solo un giro a disposizione bisogna spingere e si è al limite. Credo abbia tagliato la linea di curva 2 di un paio di centimetri, ma fa parte del gioco”.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Lionel Ng / Motorsport Images

Se alla vigilia del weekend la Ferrari era considerata tra le favorite alla vittoria, alla vigilia del Gran Premio le previsioni sono del tutto diverse. Quella di Singapore non è la pista più semplice per i sorpassi e questo Vasseur lo sa bene: “Preferirei partire dalla nona o decima posizione altrove e non in questo circuito, d’altro canto abbiamo un passo forte fin dall’inizio e se riusciremo a ripetere in gara ciò che abbiamo fatto vedere durante le prime due sessioni di prove libere, magari potremo fare ancora bene. Dobbiamo cercare di essere un po’ più aggressivi con la strategia per vedere cosa possiamo fare”.

“Oggi non siamo riusciti a mettere tutto insieme – conclude- e anche per questo siamo un po’ frustrati. Questo perché il passo c’era, c’era per essere in prima fila. Non so se saremmo riusciti a conquistare la pole position, ma avremmo potuto essere sicuramente secondi. Ed è per questo che siamo un po’ tutti un po’ delusi”.