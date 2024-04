F1 | Vasseur: "A Suzuka è tutto aperto, la SF-24 si adatterà meglio"

Ferrari si presenta a Suzuka sulla scia dell’entusiasmo per la vittoria in Australia, giunta al termine di un weekend dove, seppur il ritiro di Max Verstappen abbia notevolmente agevolato il lavoro, la SF-24 si è dimostrata una vettura competitiva sin dalle prime battute.

Chiaro che Melbourne rappresenta un tracciato atipico nella totalità del calendario, con il suo asfalto particolare e quella natura intermedia tra la natura cittadina e un vero circuito dalle alte velocità. Proprio per questo, pur presentandosi in Giappone con una certa fiducia, dall’altra parte Ferrari è ben consapevole a Suzuka il rischio concreto è quello di vedere nuovamente una Red Bull riferimento assoluto, senza dimenticare il ruolo che potrebbe avere McLaren nella lotta al podio.

Il bottino della Rossa per ora vede ben quattro podi totali nelle prime tre gare, tra cui la bella doppietta maturata in Australia, ma l’aspetto più incoraggiante è che su tre piste differenti si è dimostrata seconda forza con una certa costanza. La SF-24 si è dimostrata la monoposto più equilibrata tra gli inseguitori, mentre McLaren, Aston Martin e Mercedes hanno sì sfoderato determinati punti di forza, ma anche certe debolezze che alternato i valori in campo di weekend in weekend.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto di: Zak Mauger / Motorsport Images

"Finora è andata abbastanza bene. Abbiamo fatto un passo avanti rispetto all'anno scorso. Melbourne è stato probabilmente il weekend migliore, ma in generale anche i primi due appuntamenti della stagione sono andati molto bene. Non eravamo lontani dalla Red Bull. Abbiamo ottenuto quattro podi in tre weekend, una vittoria e una doppietta. È un buon inizio”, ha raccontato Frederic Vasseur durante il Tokyo Festival, evento che precede il Gran Premio giapponese.

“Tuttavia, è una stagione che è anche molto, molto combattuta. Se si guarda alla McLaren dietro di noi, alla Aston e alla Mercedes, tutti sono molto, molto vicini. E ogni fine settimana dovremo ripartire da zero e poi spingere ancora. Questo è il DNA di questo sport. È bello arrivare da qualche parte e avere la sensazione di poter vincere la gara, e penso che sia così per un paio di squadre".

I rapidi cambi di direzione e i lunghi curvoni del tracciato nipponico lo scorso anno esaltarono le qualità della RB19, che concluse la corsa con circa una ventina di secondi di vantaggio sul rivale più ravvicinato, Lando Norris sulla MCL60. Seppur non al livello della monoposto di riferimento del mondiale, nella passata stagione la monoposto britannica fece del primo settore il suo terreno di caccia, al contrario della Ferrari, in una zona dove emersero i maggiori punti deboli del progetto.

Quest’anno, però, la SF-24 sembra una vettura più completa della sua progenitrice. Non solo è più facile da guidare per i piloti, ma è anche più prevedibile e gentile sulle gomme. Inoltre, ben figurando nei tratti a media velocità, sembra adattarsi meglio a ventaglio più ampio di scenari rispetto al passato. Il passo in avanti è evidente, ma è chiaro che i punti deboli non possono essere risolti in un solo inverno e che, allo stesso tempo, ci sono vetture che sono in grado di esprimersi in maniera più convincente in determinati tratti che hanno caratteristiche specifiche.

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ad esempio, per quanto la vettura del Cavallino non abbia sfigurato, sia a Jeddah che a Melbourne si è comunque visto un delta prestazionale nelle curve più veloci e nei rapidi cambi di direzione nei confronti di Red Bull e McLaren. Ed è proprio in queste aree che la Rossa cerca conferme a Suzuka, uno dei tracciati più tecnici di tutto il mondiale.

"Credo che la pista sia la preferita di tutti i piloti, perché è molto emozionante. L'anno scorso non siamo andati molto bene, ma su questo tipo di curve, curve ad alta velocità, siamo migliorati rispetto a un anno fa. E se si guarda ai primi tre appuntamenti, in queste curve il distacco era contenuto, parliamo di uno o due decimi al giro. Significa che tutto è aperto”, ha aggiunto il Team Principal della Ferrari, rimarcando però che Red Bull sarà ancora una volta la vettura da battere.

“Sono convinto che la Red Bull sarà molto forte in Giappone. Sarà difficile, ma è tutto aperto, e credo che il fatto di aver vinto la scorsa settimana sia una buona motivazione, oltre che una spinta per tutti i membri della squadra. È una motivazione in più per Carlos perché il suo è stato un ottimo inizio di stagione, per Charles perché vuole fare bene. Per tutti è un buon premio, stiamo andando nella direzione giusta. Speriamo di fare bene in Giappone questo weekend".

Frederic Vasseur, Team Principal e Direttore Generale, Scuderia Ferrari Foto di: Ferrari

Quest'anno l'appuntamento è stato anticipato: non si trova più nell'ultima parte del calendario, verso fine stagione, bensì all'inizio del campionato. Secondo Pirelli, questa novità potrebbe portare a qualche differenza nello sfruttamento degli pneumatici, tanto da rendere la singola sosta una possibilità neppure così remota, anche se chiaramente il tutto sarà da verificare nel weekend. Secondo Vasseur, però, la più grande differenza risiede nel fatto che il team deve ancora imparare a conoscere a fondo la monoposto, tanto che non dovrebbe portare grossi aggiornamenti.

"Direi che all'inizio il tempo è abbastanza simile! Non c'è una grande differenza tra ottobre e questo fine settimana. La grande differenza è che all'inizio della stagione non si conosce il potenziale della vettura e siamo tutti un po' più ciechi. Ma alla fine, quando si guarda al potenziale della vettura e dei concorrenti, credo che questa stagione sarà una gara molto più aperta di quanto non fosse l'anno scorso, quando la gerarchia era chiara, e probabilmente sarà un evento molto più emozionante", ha aggiunto il Team Principal del Cavallino.