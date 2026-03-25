F1 | Vasseur: "A Suzuka dobbiamo mettere tutto insieme, poi avremo tempo per sviluppare la SF-26"

Seconda forza consolidata, ma ovviamente non basta. La Ferrari si appresta a prendere parte al terzo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1 con un chiaro intento: estrapolare quanto più si può dal pacchetto attuale e continuare la raccolta dati per arrivare al mese, quello di aprile, che potrebbe rivelarsi assai decisivo per le sorti di questo mondiale.

La pausa forzata che arriverà dopo la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita darà tempo a tutti i team di lavorare sui punti deboli delle rispettive monoposto, ma anche di rafforzare quelli forti, quando e ove possibile.

Intanto, come detto, arriva il Giappone. Suzuka è una delle piste che hanno fatto la storia della Formula 1 e potrebbe rivelarsi assai ostica per le monoposto 2026 dal punto di vista del dispiegamento e recupero d'energia, senza contare l'importante gestione gomme, fattore che mai va tralasciato.

E' per questo che la Ferrari punta a massimizzare quanto appreso sino a ora dalla SF-26. L'importante è mettere tutto insieme nei momenti opportuni del fine settimana, in modo tale da poter sfruttare tutto ciò che si può e arrivare alla pausa in buona posizione, anche guardando alle Mercedes che, stando a quanto visto tra l'Albert Park e Shanghai, dovrebbe ancora essere il riferimento con margine sugli altri.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Il Gran Premio di Cina è stato un’altra esperienza utile per noi. Abbiamo confermato alcuni degli aspetti positivi che avevamo visto a Melbourne, soprattutto in condizioni di gara, ma allo stesso tempo abbiamo constatato che ci sono ancora aree in cui dobbiamo migliorare. Il generale livello di competitività è molto alto e piccoli dettagli possono avere un grande impatto sul risultato", ha dichiarato Frédéric Vasseur, team principal della Ferrari, alla vigilia del fine settimana di Suzuka.

"Suzuka è un circuito molto impegnativo e rappresenta un’altra opportunità importante per comprendere meglio la SF-26 e continuare a progredire. Dobbiamo restare concentrati su noi stessi, lavorare sull’intero pacchetto e assicurarci di mettere tutto insieme nel corso del weekend".

"Dopo questa gara avremo anche un mese a Maranello, che sarà importante per analizzare i dati raccolti nelle prime tre gare e continuare a sviluppare la SF-26 nella giusta direzione", ha concluso il manager transalpino.