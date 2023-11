F1 | Vasseur: "2024? C'è da recuperare in tanti piccoli dettagli"

Il giudizio è sospeso, almeno fino a domani pomeriggio. Frédéric Vasseur è soddisfatto della prestazione ottenuta oggi in qualifica da Charles Leclerc, autore di una prima fila insperata al Gran Premio di Abu Dhabi, ultimo atto del Mondiale 2023 di Formula 1.

La Ferrari è alla caccia del secondo posto nel Mondiale Costruttori, con la Mercedes avanti di 4 lunghezze appena. Per questo motivo il manager francese ha deciso di non dare giudizi sulla sua prima stagione al comando della GeS, ma nella sua intervista concessa a Sky Sport F1 ha toccato tanti altri punti interessanti del presente e del prossimo futuro.

Com'è andato il tuo primo anno alla Ferrari da team principal?

"Com'è stato il mio primo anno alla Ferrari lo vedremo domani, dopo il risultato finale. Abbiamo sofferto all'inizio perché le aspettative erano troppo alte. Ma nelle ultime gare siamo rientrati bene, abbiamo fatto pole e prime file. Ma ora dobbiamo colmare iul gap con le Red Bull ed è una bella motivazione per tutti in vista del 2024".

"Abbiamo capito già prima del Bahrain che la che stagione sarebbe partita in salita. Anche quando Charles aveva provato la macchina al simulatore, era rimasto piuttosto scioccato. Abbiamo reagito passo dopo passo. Abbiamo superato momenti difficili, perché a metà campionato eravamo sotto di 70 punti dalla Mercedes, ma poi abbiamo reagito bene e siamo tornati sotto".

Sembra che Leclerc sia tornato a guidare molto bene in questa ultima parte di stagione...

"Leclerc sta guidando bene ora. Nella seconda parte di stagione ha avuto un periodo difficile ma ora sta andando molto bene. Ha avuto qualche episodio sfortunato, ma sta andando molto bene, ha reagito molto bene e questo è molto importante anche per il team. Anche per Carlos, perché possiamo vedere che Charles ha reagito bene anche dopo la vittoria di Carlos e questa reazione ha fatto molto bene al team".

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23

La Ferrari aveva iniziato la stagione con problemi di degrado gomme. Ora però le cose sembrano migliorate non poco...

"Non sempre abbiamo avuto problema di degrado in sé. Nel senso che a volte hai problema di passo e devi spingere molto di più per cercare di arrivare a certe prestazioni e sfrutti molto di più le gomme di quanto vorresti. Quando vai bene, invece, è molto più facile gestire le gomme e farle durare di più. E' anche vero che passo dopo passo abbiamo aiutato i piloti a gestire le gomme in modo migliore. E' questione di dettagli".

"Quando c'è una qualifica così tirata come quella di oggi puoi anche essere eliminato per un decimo. Lo abbiamo visto anche con Hamilton. In queste condizioni ogni piccolo dettaglio è cruciale. Lo è sul passo, sulla gestione gomme e sulle scelte del weekend. E' sempre questione di dettagli. Non bisogna immaginare che la Red Bull abbia una bacchetta magica con cui riesce a dominare. Sono piccoli dettagli in ogni aspetto ed è lì che dobbiamo recuperare".

Qual è la diapositiva che hai in mente di questa tua prima stagione a Maranello?

"Sicuramente la cosa importante, e mi ha soddisfatto molto, c'è una passione molto più grande che in ogni altro posto. Non bisogna contrastarla, dobbiamo cercare di avere più alti, essere più consistenti. Bisogna sempre mantenere la calma, la disciplina e la concentrazione sul nostro lavoro. Sappiamo che c'è un gap grosso da colmare, ma siamo sulla strada giusta e questo è positivo".

"La fotografia che ho nel cuore è Monza. E' una cosa più grande della vittoria di Singapore e ho ancora la foto sullo sfondo del mio computer. Certo, Singapore è stata la mia prima vittoria con la Ferrari, ma Monza è stata magica".

Photo by: Glenn Dunbar Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Pensi che il degrado possa essere un fattore per la gara di domani?

"Questo è un fine settimana strano. Le Libere 1 e 3 si tengono in condizioni diverse rispetto alle 2 e alle Qualifiche e Gara. Noi oggi siamo andati bene quando è scesa la notte, per cui speriamo di andare bene anche nella giornata di domani, quando correremo nella medesima condizione. Qui il degrado è medio-alto e i nostri stint dovranno essere piuttosto lunghi anche con le Medium".

Quanto sarebbe importante per la Ferrari centrare il secondo posto nel Mondiale Costruttori?

"Ci si fissa un obiettivo nel corso della stagione e sin dall'inizio era chiaro come i titoli fossero nelle mani della Red Bull. Fin dal primo settore del Bahrain sapevamo che sarebbe stata dura, ma la reazione è stata buona e abbiamo recuperato tanti punti sulla Mercedes. E quello è diventato il nostro obiettivo. Ricordo che dopo Silverstone alcuni commenti ci vedevano in lotta per il quinto posto nel Mondiale Costruttori, ma noi eravamo sempre concentrati sulla Mercedes e sul secondo posto. La cosa più importante però sarà domani, dobbiamo finire bene per poi iniziare bene nel 2024".

Sarà possibile vincere domani?

"E' sempre possibile vincere e anche domani lo sarà, ma per noi la cosa più importante sarà fare 4 punti in più della Mercedes".

Quanto sei felice di iniziare una stagione che sarà la prima tua stagione con la Ferrari a tutti gli effetti?

"Sono felice, sì, ma prima c'è da chiudere bene questa stagione per poi pensare alla prossima. Onestamente la dinamica che abbiamo oggi è incoraggiante ed è anche la motivazione migliore. Abbiamo avuto momenti difficili, ma ora in questa ultima parte della stagione tutti hanno il sorriso sulle labbra in hospitality ed è la miglior sensazione che si possa avere".