F1 | Uralkali contro Haas: vuole indietro i soldi per il 2022

A qualche giorno dall'addio tra Haas F1, Nikita Mazepin e Uralkali per il conflitto innescato dalla Russia in Ucraina, è arrivata oggi la risposta dell'ormai ex sponsor russo del team statunitense. Uralkali ha diffuso un comunicato stampa apparso questa mattina sul proprio sito ufficiale e, com'era prevedibile, l'addio tra le parti in causa ha lasciato ben più di uno strascico.

La compagnia russa, una dei produttori maggiori di potassio al mondo, ha visto interrompere la propria sponsorizzazione (era anche title sponsor) con Haas a causa dell'attuale situazione geopolitica.

Sottolineando come la decisione presa sia stata unilaterale, esclusivamente presa dal team Haas F1, Uralkali ritiene "irragionevole la decisione del team e ritiene che lo sport debba essere sempre libero dalla politica e dalla pressione di fattori esterni", si legge nel comunicato.

Per questo motivo Uralkali ha anche sottolineato come "intende proteggere i propri interessi in linea con le procedure legali applicabili e si riserva il diritto di avviare un procedimento giudiziario, chiedere i danni e chiedere la restituzione delle somme significative che Uralkali aveva pagato per la stagione 2022 di Formula 1".

Il comunicato dello sponsor russo continua spiegando il perché delle sue richieste riportate poco sopra: "Poiché la maggior parte dei finanziamenti di sponsorizzazione per la stagione 2022 è già stata trasferita ad Haas, e dato che il team ha risolto il contratto di sponsorizzazione prima della prima gara della stagione 2022, Haas è venuta meno ai suoi obblighi nei confronti di Uralkali per la stagione di quest'anno".

A questo punto Uralkali ha reso noto cosa chiederà a livello economico, ma anche che i soldi del rimborso non saranno utilizzati all'interno dell'azienda. Questi, infatti, saranno destinati per istituire una fondazione di sostegno a We Compete As One.

"Uralkali chiederà il rimborso immediato degli importi ricevuti da Haas, il rimborso da Haas e la parte rimanente del finanziamento degli sponsor di Uralkali per il 2022 saranno utilizzati per istituire la fondazione di sostegno agli atleti di We Compete As One", termina il comunicato.

Intanto il team americano è arrivato - in ritardo - in Bahrain e sarà costretto a saltare la prima sessione di test pre-stagionali in Bahrain di Formula 1 prevista per domattina. La VF-22 entrerà in pista però nel pomeriggio e, al volante, ci sarà il tester Pietro Fittipaldi. La squadra diretta da Guenther Steiner deve ancora individuare il pilota esperto che avrà il compito di affiancare Mick Schumacher nella stagione corrente.