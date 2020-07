F1, Ungheria, Libere 3: tre Mercedes, poi c'è la Ferrari

La Mercedes prosegue il suo dominio tirandosi in scia la Racing Point. Poi, staccata, spunta la Ferrari. La terza sessione di prove libere del GP d'Ungheria delinea lo scenario che potremmo vedere nel pomeriggio per le qualifiche. A Budapest le condizioni meteo sono pessime, ma non piove per cui i team hanno potuto simulare il giro secco con le gomme Soft.

Il più veloce è stato Valtteri Bottas con la Mercedes capace di arrivare a 1'15"437, vale a dire sette decimi più rapido rispetto al tempo della FP3 del 2019. Il finlandese ha avuto la meglio su Lewis Hamilton di appena 42 millesimi di secondo, mentre al terzo posto si è consolidato Sergio Perez con la Racing Point capace di 1'15"598 ad appena 161 millesimi dalle frecce nere!

La notizia è che la Ferrari non delude perché si colloca al quarto posto con Charles Leclerc. Il monegasco è l'ultimo ad aver rotto il muro di 1'16" con 1'15"781 a tre decimi dalla vetta. La squadra del Cavallino, su una pista più favorevole alla SF1000, sembra aver messo ordine ai dati raccolti e, finalmente, sfrutta il potenziale della Rossa.

Non sarà casuale il fatto che ci sia anche l'aerodinamico David Sanchez a controllare che lo staff di pista non cambi troppo la macchina rispetto alle indicazioni che arrivano da casa. Vettel, più rapido ieri sul bagnato, è ottavo, ma sembra indiscutibile il salto di qualità della Rossa che sembra tornare alle posizioni che avevamo visto nei test invernali.

Lance Stroll con la seconda RP20 è quinto in 1'16"033 nonostante un dritto con testacoda alla curva 1. Il canadese è stato davanti a Max Verstappeb solo sesto: l'olandese patisce problemi di assetto della RB16. Non è bastato per il team di Milton Keynes rompere il "coprifuoco" per lavorare anche di notte su una macchina che non dà i risultati che i tecnici di Newey si aspetterebbero. La vettura dei "bibitari" è insidiata dalla McLaren di Lando Norris capace di portarsi al settimo posto.

La Top ten si chiude con Pierre Gasly che ha trovato la zampata con l'AlphaTauri dopo essersi lamentato di una perdita di potenza del motore Honda. La prima Renault è quella 11esima di Daniel Ricciardo, mentre Esteban Ocon è 13esimo. In mezzo alle due R.S.20 c'è Alexander Albon in crisi con la Red Bull. L'anglo thailandese ha soluzioni tecniche diverse da Verstappen, perché la squadra non ha ancora trovato la base sui cui lavorare, segno che c'è confusione a Milton Keynes.

Ottima la prestazione di George Russell con la Williams: il suo 14esimo posto vale molto, visto che NIcholas Latifi è ultimo: il canadese si è girato alla curva 12 nel giro buono.

Le due Haas sono 15esima e 16esima con Romain Grosjean davanti a Kevin Magnussen, segue Daniil Kvyat con la deludente AlphaTauri e le due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi davanti a Kimi Raikkonen di 31 millesimi. Ma le C39 sono in fondo...