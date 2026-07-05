F1 | Un wheel shield spegne la rimonta di Antonelli: Mercedes deve fare ancora i conti con l'affidabilità

Al quarantesimo giro del Gran Premio di Gran Bretagna Kimi Antonelli aveva la sesta vittoria stagionale nel mirino. Sarebbe stato un successo dal peso specifico enorme: un altro allungo nella classifica mondiale, il primo trionfo a Silverstone e una prova di forza proprio sulla pista di casa del compagno di squadra George Russell. Un giro dopo, però, lo scenario si è ribaltato. Un problema tecnico ha spento una gara che sembrava ormai indirizzata verso il successo: secondo guasto nelle ultime tre gare, diciotto punti persi nei confronti di Russell e una vittoria sfumata quando sembrava ormai alla portata.

A tradire Antonelli è stato il wheel shield della ruota anteriore sinistra, uno di quei particolari tecnici di cui normalmente si parla il giovedì, quando le squadre presentano aggiornamenti aerodinamici. Questa volta, invece, è diventato il protagonista della domenica. “Sembra trattarsi del brake duct, del condotto dei freni – ha spiegato Toto Wolff – noi lo chiamiamo wheel shield, ma qualcosa è rimasto incastrato in quella zona e per questo la macchina non riusciva più a girare. Ho visto la monoposto, ma non è ancora chiaro cosa sia successo. Dovremo riportarla in fabbrica e smontarla completamente per capire cosa si sia rotto, come sia accaduto e perché abbia avuto conseguenze così gravi”.

Per Antonelli è stata una domenica difficile da digerire, e probabilmente servirà qualche giorno per metabolizzarla. La partenza non è stata impeccabile, ma ancora una volta Kimi ha confermato quella che sta diventando una delle sue qualità migliori: la capacità di costruire la gara sulla distanza. È stato impressionante il primo stint di 35 giri con il set di gomme medie montato al via. Dopo il pit stop e il passaggio alle hard, Antonelli ha dimezzato in appena due tornate gli otto secondi che lo separavano dalla Ferrari. In quel momento è apparso chiaro che la vittoria fosse un obiettivo concreto, l’offset di pneumatici di dieci giri ha messo le ali alla Mercedes.

Poi è arrivato il guasto. Oltre al danno si è aggiunta anche la beffa: con una monoposto ormai quasi inguidabile, Antonelli è stato costretto più volte ad allargare la traiettoria oltre i limiti della pista, rimediando una penalità di cinque secondi che ha cancellato anche le residue speranze di conquistare almeno un punto. I continui scambi via radio con Peter Bonnington hanno raccontato meglio di qualsiasi immagine il suo stato d'animo: delusione, ma anche la determinazione a non arrendersi.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

“Se la decisione fosse spettata solo a me, probabilmente lo avrei richiamato ai box dieci giri prima per motivi di sicurezza – ha ammesso Wolff – però la sospensione sembrava essere integra, che era la cosa più importante. Kimi stava praticamente sopravvivendo giro dopo giro e continuava a dirci di essere in grado di proseguire”.

Lo zero in classifica racconta però solo una parte della storia. Da Silverstone la Mercedes esce con due indicazioni molto chiare. La prima riguarda l'affidabilità. Due problemi tecnici nelle ultime tre gare rappresentano un campanello d'allarme che a Brackley non possono ignorare. “Siamo una squadra orientata alla massima prestazione, sia sul telaio sia sul motore – ha spiegato Wolff – cerchiamo sempre di estrarre tutto il potenziale possibile. Ma personalmente preferisco rinunciare a qualcosa in termini di prestazione, pur avendo una macchina molto competitiva, e risolvere definitivamente questi problemi di affidabilità, piuttosto che continuare a inseguire ogni minima prestazione. Finora ci sono costati due vittorie”.

La seconda indicazione riguarda proprio Antonelli. Senza Kimi in lotta per il successo, la Mercedes non è più riuscita a giocarsi la vittoria. Era già emerso nella Sprint, conclusa da Russell al quarto posto, ed è stato confermato anche nel Gran Premio. Più passano i weekend e più prende forma una sensazione: oggi Antonelli è il pilota che riesce a sfruttare con maggiore continuità il potenziale della W17, indipendentemente dalle caratteristiche del circuito.

Silverstone gli lascia in eredità uno zero pesante nella classifica, ma anche la conferma di essere stato il punto di riferimento della Mercedes per tutto il fine settimana. Il risultato racconta una gara persa, ma la performance, invece, conferma un pilota che continua a crescere e che, nonostante la delusione, esce dal weekend britannico a testa alta.