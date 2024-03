F1 | Un tear off nel fondo ha aggravato il calvario di Perez

Erano 9 gare consecutive - 7 dell'anno scorso e 2 quest'anno - che la Red Bull continuava a vincere gran premi di Formula 1. Da Singapore, ultima sconfitta prima di quella arrivata ieri, a Melbourne.

Una sconfitta che lascia negli occhi il ritiro di Max Verstappen dopo 44 gare senza un KO tecnico, ma che già al venerdì aveva segnalato criticità importanti nella gestione delle gomme anteriori sia nei confronti della Ferrari, ieri autrice di una doppietta dopo 2 anni, ma anche della McLaren.

Al termine della gara, Christian Horner ha ammesso la mancanza di passo gara anche a causa di una gestione delle gomme insolitamente lontana dalla perfezione, quella che le ha permesso di dominare nella passata stagione e vincere in scioltezza le prime due uscite del 2024.

"A livello di squadra , semplicemente non avevamo il passo oggi e nemmeno durante tutto il fine settimana, già venerdì eravamo in difficoltà e non siamo mai riusciti a prendere il sopravvento nella gestione delle gomme".

"Abbiamo avuto difficoltà fin dall'inizio, abbiamo visto che Ferrari e McLaren erano un passo avanti a noi. Penso che semplicemente non siamo riusciti a trovare uno spazio di equilibrio. E c'è del lavoro da fare per i prossimi Gran Premi. Abbiamo già visto l'anno scorso su circuiti come questo, ad esempio a Las Vegas, dove è difficile con l'asse anteriore, che la Ferrari era molto più forte di noi e che avevamo problemi a prenderci cura delle gomme anteriori".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Sam Bagnall / Motorsport Images

Con Max Verstappen fuori dai giochi, Red Bull si è affidata a Sergio Perez per provare a recuperare e chiudere almeno con una monoposto sul podio, ma il messicano è andato incontro a una gara che ha avuto le sembianze di quelle che, lo scorso anno, lo hanno portato sotto i riflettori per una possibile sostituzione addirittura a campionato in corso.

Horner, però, ha spiegato cosa abbia ulteriormente rovinato il fine settimana di Perez. "Abbiamo notato problemi di carico alla monoposto di Perez. Una perdita di quasi 20 punti", ha affermato Horner. "Il suo ritmo reale quando era nel gruppo con le gomme dure e si avvicinava a Fernando era forte e identico a quello dei leader".

Alonso, mentre si trovava davanti a Perez, ha tolto un tear off che è finito sotto il fondo della RB20 numero 11, deviando alcuni flussi e facendo così perdere diversi punti di carico aerodinamico.

"E poi, mentre sorpassava Fernando, ha notato un tear off (la pellicola che si mette sulla visiera e si toglie quando è sporca) sotto il fondo. Si è depositato in un'area dove provoca una significativa perdita aerodinamica".

"Dopo aver superato Fernando, la macchina non si comportava come avrebbe dovuto. Da lì siamo partiti vedere il degrado delle gomme, e anche alla fine del secondo stint, cosa insolita per le nostre vetture".