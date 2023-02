F1 | Un quarto d'ora a 80 km/h: prove di Full Course Yellow?

Carica lettore audio

Gli ultimi quindici minuti delle prove disputate ieri a Sakhir sono stati riservati alla direzione gara, e così sarà anche oggi e domani. I test sono utili anche al personale FIA per valutare sul campo le proposte che vengono fatte in Formula 1 Commission in materia di gestione della corsa.

Una delle novità ancora in oggetto di valutazioni riguarda la velocità che i piloti devono tenere quando c’è una situazione di pericolo in pista, uno scenario che solitamente vede l’ingresso della safety car e la segnalazione con doppia bandiera gialla.

La FIA ha suggerito di introdurre in questa circostanza un limite di velocità massimo, che, come prima proposta, è di 80 km/h.

Di fatto sarebbe un passaggio verso una gestione molto simile a quella utilizzata nelle gare endurance con la procedura del Full Course Yellow, che impone ai piloti il rallentamento ad 80 km/h senza variazioni delle distanze tra i piloti. In questo caso tutto viene gestito attraverso informazioni inviate sui display delle vetture.

È quanto si vuole valutare anche in Formula 1, per prevenire situazioni come quella accaduta lo scorso anno a Suzuka quando Pierre Gasly in regime di safety car procedette ad una velocità molto elevata per raggiungere il gruppo dietro la vettura di servizio, creando una situazione potenzialmente pericolosa sia per il pilota francese che per il personale che in quel momento stava operando in pista.

Alcuni team principal hanno però chiesto alla FIA di valutare attentamente la fase di rallentamento, poiché in un tratto molto veloce la decelerazione fino ad 80 km/h può innescare situazioni pericolose, soprattutto se due o più piloti si dovessero trovare a dover rallentare improvvisamente mentre si trovano a distanza ravvicinata.