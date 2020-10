F1: un membro della Mercedes positivo al COVID

Ogni cinque giorni il personale presente nel paddock deve effettuare i test previsti dal regolamento e in un comunicato emesso dalla Casa della Stella in vista dell'impegno del Nurburgring è arrivata l'ufficialità della cosa.

"Possiamo confermare che un membro del team è positivo - ha dichiarato un portavoce della Mercedes - Il tutto è gestito secondo i protocolli FIA e a stretto contatto con la Federazione. Non daremo ulteriori informazioni, ma chiediamo comprensione".

Si tratta del primo positivo al Coronavirus nel circus dopo Sergio Perez a Silverstone in luglio.

Da giugno, in totale, sono invece 26 i casi di persone che hanno contratto il virus, seppur la maggior parte sia addetta ai lavori e non appartenga direttamente a squadre o FIA e clan della F1. Nello stesso periodo sono stati effettuati oltre 50.000 test.

Il prossimo aggiornamento da parte della F1 e della FIA sui numeri e i casi testati è previsto per venerdì nell'ambito della sua relazione settimanale.

La F1 ha operato secondo rigidi protocolli per tutta la stagione 2020 fino ad oggi per evitare la diffusione del COVID-19, limitando il numero di personale che può partecipare agli eventi a porte chiuse e gli spostamenti all'interno del paddock.

Ci sono anche restrizioni e linee guida su cosa il personale del paddock dovrebbe fare fuori dalla pista nei weekend di gara e tra un evento e l'altro nei fine settimana consecutivi.

I protocolli hanno dato alla FIA modo di poter gareggiare ovunque, pur dovendo affrontare limitazioni con le restrizioni di viaggio dai vari paesi.

Al membro del team Mercedes che è risultato positivo sarà ora richiesto di restare in isolamento per prevenire la diffusione del virus, con ulteriori test da effettuare in linea con i protocolli della FIA.