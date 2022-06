F1 | Ufficiale: Pierre Gasly correrà in AlphaTauri anche nel 2023

Carica lettore audio

Il rinnovo biennale di contratto firmato poche settimane fa da Sergio Perez aveva chiuso le porte del team Red Bull per tutti gli altri piloti sotto contratto con la Casa austriaca e oggi è arrivato l'inevitabile annuncio sul futuro di Pierre Gasly.

Il pilota francese, vincitore del Gran Premio d'Italia 2020, continuerà a correre con AlphaTauri anche nel 2023, ossia la prossima stagione di Formula 1.

Ad annunciarlo è stato proprio il team diretto da Franz Tost con un comunicato stampa che recita così.

"La Scuderia AlphaTauri è lieta di confermare che Pierre Gasly continuerà a correre per la squadra nel 2023. Il 26enne francese è con il team dal 2027 e questa continuità sarà un grande vantaggio, poiché gode di un ottimo rapporto di lavoro con il suo gruppo di ingegneri e con tutti i membri del team".

"Pierre ha vinto una gara, ha colto anche tre podi e tre giri veloci e, ad oggi, ha totalizzato 325 punti in Formula 1. Ha anche sviluppato la reputazione di essere un pilota di successo, oltre a quella di essere un pilota molto veloce sul giro secco".

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Sono con questo team da 5 anni e sono orgoglioso del viaggio che abbiamo fato insieme e dei progressi che abbiamo fatto", ha commentato Pierre Gasly. "Sono felice di rimanere in AlphaTauri. I nuovi regolamenti di quest'anno hanno creato nuove sfide per noi e poter pianificare il nostro sviluppo con il team per i prossimi 18 mesi è una buona base di lavoro per il futuro".

Queste invece le parole di Franz Tost, team principal di AlphaTauri: "Siamo davvero lieti di confermare che Pierre rimarrà con noi nel 2023". È sicuramente nel gruppo dei migliori e più competitivi piloti della F1 e ha dimostrato le sue capacità durante tutto il tempo trascorso con noi".

"Indubbiamente, Pierre può svolgere un ruolo importante per il successo della squadra il prossimo anno e sarà nostro compito fornirgli una vettura competitiva, in modo che possa continuare a ottenere risultati eccellenti".

Nel corso di questa stagione Gasly ha raccolto sino a ora 16 punti, frutto di 3 arrivi nella Top 10. Il miglior risultato è stato il quinto posto centrato a Baku, al Gran Premio d'Azerbaijan.

Con la conferma di Gasly, si apre ora un altro punto interrogativo: chi sarà il suo compagno di squadra dal 2023? Yuki Tsunoda è in F1 da poco più di un anno e ha alternato ottime prestazioni a momenti bui. Juri Vips, che sembrava essere in rampa di lancio, è stato sospeso di recente dall'Academy Red Bull per linguaggio ritenuto razzista (sono attualmente in corso delle verifiche da parte del team). Chi sarà il prossimo compagno di squadra di Pierre?