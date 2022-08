F1 | Ufficiale: Oscar Piastri titolare in Alpine dal 2023

Carica lettore audio

Alla fine la “telenovela” Oscar Piastri si è conclusa con il finale più scontato. Il pilota australiano sarà il nuovo compagno di Esteban Ocon in Alpine dal 2023.

L’effetto domino scatenato dall’addio di Fernando Alonso alla squadra transalpina per legarsi alla Aston Martin, prendendo così il posto lasciato libero da Sebastian Vettel, ha visto la Alpine muoversi per tempo per evitare che il talento del proprio vivaio finisse in altre squadre rivali come la McLaren.

Per Piastri la promozione nel ruolo di pilota ufficiale è il giusto premio dopo un anno trascorso in panchina nel ruolo di pilota di riserva.

L’australiano si è messo in luce nelle categorie propedeutiche imponendosi in Formula Renault Eurocup nel 2019, al secondo anno nella categoria, per poi laurearsi campione da rookie sia in Formula 3 che in Formula 2 nel 2020 e nel 2021 (in entrambi i casi vestendo i colori del team PREMA).

Oscar Piastri, Prema Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

La scorsa stagione in Formula 2 ha visto Piastri conquistare il titolo in modo devastante. L’australiano ha ottenuto 6 vittorie e 5 pole chiudendo i giochi con due gare di anticipo e lasciando soltanto le briciole ai rivali.

Nonostante un curriculum di primissimo piano, Piastri non ha trovato spazio in Formula 1 in questa stagione, ma la sua pazienza è stata ampiamente ripagata.

“Oscar è un talento brillante e raro” ha dichiarato un soddisfatto Otmar Szafnauer. “Siamo orgogliosi di averlo coltivato e sostenuto attraverso i difficili percorsi delle formule junior. Grazie alla nostra collaborazione negli ultimi quattro anni, lo abbiamo visto svilupparsi e maturare fino a diventare un pilota più che in grado di fare il passo verso la Formula 1”.

“Come pilota di riserva è stato presente con la squadra in pista, in fabbrica e nei test dove ha dimostrato la maturità e la velocità necessarie per assicurarsi la promozione al fianco di Esteban. Insieme, crediamo che il duo ci darà la continuità di cui abbiamo bisogno per raggiungere il nostro obiettivo a lungo termine di lottare per le vittorie e i campionati".

Nel comunicato rilasciato quest'oggi dalla Alpine, tuttavia, mancano le dichiarazioni del diretto interessato.

Szafnauer si era già espresso pubblicamente affermando come la Alpine avesse un contratto in essere con Piastri valido per il 2023 con una opzione per il 2024, ed aveva fatto capire come i tentativi di altre squadre di ingaggiare l'australiano (leggasi McLaren ndr.) sarebbero stati affrontati duramente senza escludere anche le vie legali. Che la vicenda non sia finita qui?