F1 | Ufficiale Aston Martin: Cardile operativo da inizio 2025

La notizia era attesa domani, ma è arrivata prima del previsto: Enrico Cardile sarà il CTO (Chief Technical Officer) dell’Aston Martin a partire dall’inizio del 2025. La squadra di Silverstone ha ufficializzato l’arrivo dell’ingegnere aretino dopo che la Ferrari ieri ha accettato le dimissioni del 55enne che è stato per vent’anni una delle figure fedeli del Cavallino.

Cardile, quindi, entra nello staff Aston Martin con un nuovo ruolo che rafforza ulteriormente il gruppo tecnico del team con sede a Silverstone: gli vengono riconosciute ottime doti organizzative e anche una profonda conoscenza dei piani ferraristi in ottica 2026 per cui il suo know how sarà prezioso.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto di: Erik Junius

Soddisfatto Lawrence Stroll: “Vorrei dare il benvenuto ad Enrico nell'Aston Martin Aramco mentre cerchiamo di rafforzare il team in vista degli importanti cambiamenti regolamentari nel 2026. Sono entusiasta che continuiamo ad attrarre talenti di prima classe per il nostro team.

Enrico condivide la mia motivazione per avere successo in F1 e avrà tutte le risorse a sua disposizione per realizzare questa ambizione. Insieme all’arrivo di Andy Cowell come CEO del Gruppo a ottobre e ai nostri leader attuali, stiamo creando un team formidabile”.

Enrico Cardile: “Non vedo l’ora di unirmi all’Aston Martin Aramco. L’ambizione e il desiderio sono chiari ed è un’opportunità unica far parte di questa avventura. Per me è una sfida personale e professionale e non vedo l’ora di lavorare con il team per portare al successo questo marchio iconico”.