F1 | Tutti i piloti a cena insieme per salutare Vettel

I venti piloti che oggi scenderanno in pista a Yas Marina si sono ritrovati ieri sera per una cena celebrativa in un ristorante di Abu Dhabi. Non è facile mettere intorno ad un tavolo tutta la griglia di partenza, ma è stato possibile per un’occasione molto particolare, ovvero l’ultimo Gran Premio di Formula 1 di Sebastian Vettel. Tra i tanti attestati di stima che ha ricevuto Vettel dal suo arrivo ad Abu Dhabi (e che continuerà a ricevere fino al termine del weekend) questo resterà probabilmente il più significativo, l’omaggio dell’intera griglia di partenza.

La cena è stata organizzata da Lewis Hamilton, che al termine della serata ha dedicato un messaggio molto particolare a Seb: “Ne abbiamo fatta di strada come piloti, e continuiamo a crescere come uomini. Al di là di ciò che accade in pista, cresciamo e diventiamo migliori ogni giorno. Ci siamo ritrovati tutti per celebrare la vita e la fantastica carriera di Seb, è davvero una serata che non dimenticherò mai”. Hamilton e Vettel erano già stati tra i protagonisti della conferenza stampa del pomeriggio, un dialogo iniziato da un episodio preciso, Baku 2017 e la famosa ruotata che Seb rifilò a Lewis.

“Non è stato un bel momento – ha chiarito Seb - perché quello che ho fatto non era giusto. Ma in realtà da quel momento in poi...”. “…La nostra amicizia è migliorata! - ha aggiunto Hamilton sorridendo – io e Seb abbiamo avuto grandi duelli in pista, è stato un avversario tosto. Ma stavo pensando che molti piloti che hanno lasciato la Formula 1 poi ci hanno ripensato. Al momento, Seb, questa è la tua ultima gara, ma la Formula 1 ha un grande fascino, e ha ricatturato l’interesse di tanti altri piloti”. “Possiamo metterci d’accordo – ha risposto Vettel – quando deciderai di smettere, magari potrò tornare io, che dici?”.

Lewis Hamilton, Mercedes AMG Fernando Alonso, Alpine F1 Team Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Poi Vettel ha commentato il suo stato d’animo alla vigilia di un fine settimana per lui molto speciale. “Già oggi sembra un po' diverso rispetto al solito giovedì – ha chiarito – ma se mi chiedete come sarà il weekend dobbiamo riparlarne domenica sera! Mi sto comunque godendo il bello di questo momento, e se mi chiedete di ricordare un episodio particolarmente esaltante della mia carriera credo che non sia giusto sceglierne uno".

"È impossibile ricordare tutto dopo così tanti anni, magari i primi successi sono quelli che sono stati più significativi, ma credo che ogni tappa abbia avuto qualcosa di particolare. Mi sono goduto anche gli ultimi due anni, nonostante dal punto di vista sportivo non siano stati proprio un momento clou. Non c’è stato niente da festeggiare, eppure, credo di aver imparato molto. Sono cresciuto e mi sono divertito insieme alla squadra, anche se non abbiamo ottenuto quanto cercavamo in pista”.

Cosa farà Seb a partire da lunedì? “La risposta è…non lo so ancora! Mi piace pensare che per un po' non ci sia nulla di pianificato, poi vedremo cosa prenderà forma. Ci sono molte cose nella mia testa, altri interessi e idee al di fuori delle corse. Ma sarà difficile dire che non mi mancherà correre, mi sono sempre piaciuti i rally, ma è una sfida impegnativa e molto diversa da ciò che ho fatto finora, quindi non lo so, vedremo".

"Vedremo se mi mancherà l’adrenalina, quel picco di adrenalina che per me è sempre arrivato a Suzuka, perché la pista permette di tirare fuori il massimo del potenziale che le macchine possono offrire, su quel circuito mi sono sentito più vivo rispetto ad altre piste. Quindi sì, mi mancherà e sarà impossibile sostituirlo. Ma potrò fare altre cose, ho tante opportunità, penso di essere in una posizione molto privilegiata e fortunata”.