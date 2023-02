F1 | Tsunoda: "Nel 2023 voglio maggior costanza e più punti"

Carica lettore audio

Il futuro di Yuki Tsunoda in AlphaTauri passerà da un 2023 in cui il team non ha nascosto di aspettarsi qualcosa in più dal pilota giapponese, in particolare in termini di costanza e piazzamenti a punti. L’addio di Pierre Gasly, seguito dall’arrivo del debuttante Nyck De Vries, ha reso Tsunoda il portacolori con più esperienza all’attivo in categoria all’interno della squadra e la pressione nei suoi confronti è aumentata.

Sebbene l’alfiere dell’AlphaTauri non sia stato protagonista di un 2022 esaltante, ritiene di essere migliorato sia come abilità alla guida che dal punto di vista fisico, elementi che a suo parere gli hanno permesso di fare un passo in avanti.

Un balzo in termini di qualità che spera di fare anche la scuderia italiana con la AT04, presentata sia via render che nell’iconica città di New York in occasione della Fashion Week, un’opportunità per fare il proprio ingresso nel mercato americano sfruttando il recente successo della Formula 1. Secondo gli ingegneri, la nuova vettura dovrebbe rappresentare un netto miglioramento rispetto al passato, con maggior carico complessivo e un peso sensibilmente minore, uno degli elementi più critici del 2022.

La speranza è che la AT04 possa quindi essere l’arma giusta per ritornare nella zona alta della midfield in termini di performance, ma i risultati dipenderanno anche dai piloti, da cui ci si aspetta maggior costanza. Questo è anche l’obiettivo di Tsunoda, che crede di avere tra le mani il potenziale per disputare la sua miglior stagione nella massima serie.

Nonostante la scorsa stagione sia stata piuttosto complicata per il team, hai fatto un grande passo avanti nel tuo secondo anno in F1. Qual è stata la chiave di questo miglioramento?

"Principalmente per due motivi. Il primo è legato alla migliore condizione fisica, sulla quale ho lavorato molto prima dell’inizio della stagione. Ha fatto una grande differenza perché mi ha aiutato parecchio a tenere alta la concentrazione e migliorare le mie performance durante le gare. Il secondo motivo è che ho ritrovato fiducia in me stesso: l’avevo persa durante la mia prima stagione in F1 ed è stato un mio grande limite. Sono riuscito a riprendere fiducia pian piano, ma soprattutto nelle ultime tre gare del 2021 e ho poi sfruttato questo mio slancio in tutte le gare della passata stagione. Direi che sono stati questi due fattori la chiave del mio miglioramento come pilota".

Come pensi di essere migliorato rispetto a quando sei salito la prima volta su una vettura da F1 da rookie?

"Adesso sono a un livello completamente diverso, pur mantenendo gli aspetti positivi del primo anno. Sento di avere decisamente più controllo, sono maggiormente coinvolto con la squadra nello sviluppo della vettura e agisco in modo diverso, avendo imparato tanto, sia in pista che fuori. Tutto questo ha avuto un impatto positivo sul mio modo di correre. Avevo sottovalutato delle cose, ma adesso ho capito cos’è veramente importante".

La presentazione della nuova livrea AlphaTauri a New York. Photo by: Red Bull Content Pool

Le tue performance di quest’anno dipenderanno ovviamente tanto dalla macchina, ma che obiettivi personali ti sei dato per questa stagione?

"L’obiettivo principale è essere più costante a ogni gara, indipendentemente dalle prestazioni della vettura, e fare punti altrettanto regolarmente. Punto ad avere sempre il controllo su me stesso, voglio lavorare bene con il team e capire la vettura il più rapidamente possibile, fin dalla prima gara in Bahrain. Voglio fare la mia migliore stagione sia in termini di ingressi in Q3 che di punti".

Quest’anno avremo ben sei weekend Sprint, il doppio dell’anno scorso. Come cambia la preparazione di questo tipo di eventi?

"Quest’anno sono decisamente meno preoccupato dei weekend Sprint e della mancanza di prove prima delle qualifiche. Sono fiducioso di poter fare delle buone performance fin dalla prima sessione di prove libere e trovare subito il mio ritmo. So come affrontare questo format. Sentirò meno la pressione, potrò mantenere il controllo e ottenere prestazioni migliori rispetto all’anno scorso".

Oltre a quella del Giappone, quali altre gare sei impaziente di disputare e perché?

“Non vedo l’ora di prendere parte a tutte le gare! Iniziando con quella a Bahrain, che sarà un appuntamento imperdibile. Il Giappone ha un posto speciale nel mio cuore e sono entusiasta di correre di fronte ai miei tifosi come l’anno scorso. L’atmosfera a Suzuka è stata davvero unica. Ma anche la gara a Las Vegas sarà molto interessante. Onestamente, se dovessi scegliere una gara, direi quella del Giappone!”

Hai detto di aver imparato molto da Pierre Gasly nei tuoi primi due anni di F1. Come vedi ora il tuo rapporto con Nyck? Sei curioso di vedere come potrete far crescere insieme la squadra?

“Anche Nyck si è allenato a Dubai, quindi abbiamo avuto l’opportunità di passare del tempo insieme. Ci conosciamo da un po’ e abbiamo un ottimo rapporto che consolideremo quest’anno come compagni di squadra. Insieme formiamo una coppia forte e il nostro obiettivo è quello di aiutare la squadra a progredire. E sono anche convinto che potrò imparare qualcosa da Nyck”.