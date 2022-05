F1 | Tsunoda: "Lo scorso anno non sapevo quello che facevo"

Carica lettore audio

Una delle sorprese di questo inizio di stagione è sicuramente Yuki Tsunoda. Il giapponese, dopo aver sofferto nell’anno di debutto in Formula 1, sembra aver imboccato la strada giusta complice anche la volontà della Red Bull di non voler bruciare un pilota pieno di talento.

Lo scorso anno, dopo un esordio a punti in Bahrain, per Tsunoda è iniziato un periodo nero ricco di errori, ma i vertici del team di Milton Keynes sono intervenuti a stagione in corso facendo trasferire Yuki vicino la sede dell’AlphaTauri a Faenza in modo da poter controllare meglio il pupillo della Academy.

La mossa ha dato i suoi frutti e per Tsunoda la seconda metà di stagione è stata decisamente più costante sino a concludersi con il quarto posto conquistato nel caotico finale di gara di Abu Dhabi.

Yuki sembra aver iniziato col piede giusto anche la stagione 2022 ed in occasione dello scorso GP dell’Emilia Romagna, nonostante l’AlphaTauri abbia clamorosamente mancato il passaggio in Q2 con entrambe le monoposto, il giapponese è riuscito a chiudere in settima posizione.

Il progresso compiuto dal rookie of the year in F2 nel 2020 ha spinto Franz Tost ad usare parole di elogio nei confronti del suo pilota.

“Yuki ha compiuto un grande passo avanti se paragonato allo scorso anno, ma se guardiamo a quello che sta facendo in questa stagione devo dire che sta crescendo molto e sta ottenendo delle ottime performance”.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT03 Photo by: Davide Cavazza

È stato lo stesso Tsunoda, su specifica domanda rivolta da Motorsport.com, a confermare il miglioramento visto in queste prime 4 gare del 2022.

“Rispetto allo scorso anno sento di avere la situazione molto più sotto controllo. Nel 2021 non sapevo cosa stavo facendo. Spingevo al limite ad ogni giro ed arrivavano gli errori”.

“Credo però che quel periodo complicato mi abbia aiutato a migliorare. Sono entrato in un brutto loop, ma ne sono uscito come un pilota migliorare e sono riuscito a fare un passo in avanti. Ecco perché oggi sono in grado di andare a punti con maggiore regolarità. Rispetto al 2021 il progresso che ho compiuto è stato enorme, specialmente nel passo gara”.

Uno degli aspetti che ha portato Tsunoda alla ribalta lo scorso anno è stata la sua natura focosa, specie nelle comunicazioni via radio col team che spesso non sono state gradite dagli uomini dell’AlphaTauri.

“Sto cercando di essere più calmo. Non ho mai voluto mancare di rispetto agli ingegneri, ma quest’anno voglio essere meno aggressivo”.

“Ho capito che non ha senso urlare alla radio, è meglio comunicare le cose con calma e poi andare al passo successivo”.