F1 | Tsunoda girerà al Nurburgring insieme a Vettel e Ricciardo

Non solo Sebastian Vettel e Daniel Ricciardo. Nell’evento Formula Nurburgring organizzato dalla Red Bull in cui le vetture di Formula 1 scenderanno su uno dei tracciati più famosi al mondo, ci sarà un altro pilota della massima categoria automobilistica, ovvero Yuki Tsunoda.

All'inizio del mese era stato annunciato che il quattro volte campione del mondo di F1, Sebastian Vettel, avrebbe fatto il suo ritorno nell'abitacolo in una vettura della massima serie per l'evento vetrina in Germania il 9 settembre. Per il tedesco sarà un tuffo nel passato, dato che guiderà la Red Bull RB7, l’auto con cui dominò la stagione 2011, in quella che probabilmente fu una delle sue più belle stagioni in Formula 1. Quell’auto progettata da Adrian Newey vinse 12 gare e ottenne 18 pole position su 19 appuntamenti.

Come in occasione dell’evento completato a Silverstone la passata stagione dove guidò una Williams FW14B del 1992 per celebrare l’anniversario della vittoria di Nigel Mansell, l'auto che Vettel guiderà sul mitico tracciato del “Ring” utilizzerà carburanti sostenibili per ridurre al minimo le emissioni. Nel frattempo, il suo ex compagno di squadra Red Bull Daniel Ricciardo guiderà la Red Bull RB8 del 2012.

Questo evento rappresenta anche il ritorno delle vetture di Formula 1 sul Nordschleife dal weekend della 24 Ore del Nurburgring del 2013, quando il sette volte campione del mondo di F1 Michael Schumacher guidò la sua Mercedes W02 del 2011, che il figlio proverà a Goodwood fra qualche settimana.

Accanto a Ricciardo e Vettel ci sarà anche Yuki Tsunoda, il quale tuttavia non guiderà una monoposto di Formula 1. Infatti, il pilota giapponese dell’AlphaTauri girerà al volante di una Honda NSX GT3 Evo: "Non ho mai guidato al Nurburgring prima d'ora, quindi non vedo l'ora di partecipare all'evento di settembre”.

"Non vedo l'ora di percorrerlo con la mia Honda NSX GT3 Evo, un'auto incredibile e una macchina vincente ai massimi livelli delle competizioni GT3. Il Nordschleife è un circuito leggendario, l'ho appena provato nel videogioco Gran Turismo e mi è già piaciuto molto".

In particolare, l'attuale pilota Tsunoda è stato aggiunto alla formazione, mentre al doppio campione in carica di F1 Max Verstappen è stata negata la possibilità di partecipare all'evento da Helmut Marko. Il consulente della casa anglo-tedesca ha infatti prontamente escluso questa possibilità per il rischio che l’olandese tentasse di “cercare il limite” inseguendo il record sul giro, che è di 5 minuti e 19,55 secondi ed è stato stabilito da Timo Bernhard a bordo del progetto Porsche 919 Hybird Evo nel 2018.