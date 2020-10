F1: Tsunoda farà un test con l'AlphaTauri a Imola il 4 novembre

Yuki Tsunoda è uno dei piloti più interessanti che corrono attualmente in FIA Formula 2, categoria propedeutica della Formula 1. Anche per questo motivo, il giapponese non solo prenderà parte ai rookie test di Abu Dhabi previsti a fine anno, ma farà il suo esordio tra due settimane al volante di una monoposto della classe regina del motorsport sul tracciato di Imola.

Oggi Tsunoda è stato a Faenza, nella sede AlphaTauri, per fare il sedile con cui svolgerà il primo test assoluto al volante di una monoposto di Formula 1. Questo test, ha fatto sapere AlphaTauri, si terrà il prossimo 4 novembre all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Yuki, pilota supportato nel corso di questi anni da Honda, è a oggi il prospetto più interessante dell'accademia giovani pilota della Red Bull. Questa sta vivendo un momento di stanca dopo aver sfornato talenti del calibro di Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Carlos Sainz Jr, ma anche Sébastien Buemi, Jean-Eric Vergne e i piloti attuali di AlphaTauri, Pierre Gasly e Daniil Kvyat.

Sebbene Honda abbia già annunciato l'addio alla Formula 1 che diverrà effettiva al termine della stagione 2021, la Casa giapponese continuerà a supportare la carriera del veloce Tsunoda, che a Imola prenderà confidenza con una monoposto del team di Faenza.

AlphaTauri ha già speso le due giornate dedicate ai filming day per questa stagione e concesse dal regolamento. Per questo motivo Tsunoda girerà al volante di una monoposto del 2018, la STR13, che in quella stagione venne affidata a Pierre Gasly e Brendon Hartley. Il miglior risultato che ottenne in quella stagione fu il quarto posto al Gran Premio del Bahrain proprio grazie a Gasly.