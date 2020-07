A pochi minuti dal termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio d'Ungheria, l'aspetto sportivo della Formula 1 viene messo bruscamente in secondo piano da una notizia legata alla situazione sanitaria del Circus iridato.

La settimana scorsa tutto il personale che lavora in F1 - dunque team, piloti e personale - è stato sottoposto a tampone per verificarne lo stato di salute e individuare eventuali individui infetti e, dunque, pericolosi per il Circus stesso.

Dei 4.997 tamponi effettuati, 2 sono risultati positivi. A renderlo noto è stata la F1 con un breve comunicato stampa diramato questo pomeriggio che recita così.

"La FIA e la F1 possono confermare oggi che tra venerdì 10 luglio e giovedì 16 luglio sono stati effettuati 4.997 tamponi a piloti, team e personale. Di questi, due persone sono risultate positive al COVID-19. Le persone non erano presenti in Austria".

Queste 2 persone sono state escluse dalle operazioni del Circus iridato per permettere alla bolla del Circus di non essere infettata. Questi sono stati inoltre completamente isolati proprio per evitare contagi.

"Le persone affette dal virus sono state tolte dalle operazioni del Circus e completamente isolate. La FIA e la F1 stanno fornendo queste informazioni ai fini dell'integrità e la trasparenza della competizione".

"FIA e F1 non forniranno dettagli specifici sulle squadre o sui singoli individui. I risultati dei tamponi saranno resi pubblici ogni 7 giorni".