F1 | Tris storico per Racing Bulls: per la prima volta chiude 3 gare di fila con entrambe le vetture a punti

Il ritorno alla vittoria di George Russell dopo l’Australia, la crescita della Red Bull e il rebus di una Ferrari incappata in un fine settimana complicato dopo il successo di Barcellona. I temi del Gran Premio d’Austria non sono certo mancati, eppure ce n’è uno particolarmente interessante lontano dai riflettori: la top ten della Racing Bulls con entrambe le vetture, per di più la terza consecutiva dopo Monaco e Spagna.

È la prima volta, da quando la squadra è diventata Toro Rosso e poi AlphaTauri, che la Racing Bulls riesce a chiudere con entrambe le monoposto in zona punti per tre appuntamenti consecutivi, per di più su tracciati molto diversi tra loro. Un segnale che conferma la bontà complessiva della VCARB03.

Un’altra "doppietta" estremamente significativa, perché i tre punti raccolti in Austria permettono di ridurre ulteriormente il gap dall’Alpine, che in Spagna, anche in modo piuttosto inatteso per il team stesso, era riuscita a sfruttare le difficoltà altrui entrando in top ten con entrambe le vetture. Ma ciò che farà davvero la differenza in questo campionato per le squadre di centro classifica è la continuità, e in Austria la Racing Bulls è stata l’unica scuderia del gruppo a trovarla.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Eric Le Galliot

Certo, non è un segreto che la monoposto di Faenza, come abbiamo raccontato già nei primi GP della stagione, faccia della velocità di punta uno dei suoi punti di forza. E senza dubbio la spinta della Power Unit di Milton Keynes, comunque una delle più competitive al di là della questione ADUO, ha avuto il suo peso.

Su Alpine il guadagno è stato contenuto, anche perché il team di Enstone dispone a sua volta di una Power Unit molto competitiva e non è un caso che su piste di motore tenda sempre a difendersi bene. Su Audi, invece, che ormai dispone di un buon telaio ma continua a faticare sul fronte motoristico, il vantaggio ha superato i tre decimi, un tesoretto prezioso sia in qualifica sia in gara.

Sulla lunga distanza la Casa tedesca ha pagato un gap di dieci secondi, ma sono emerse in modo evidente non solo le differenze di potenza del motore termico, bensì anche le difficoltà di Audi nel mantenere la batteria sufficientemente carica, un limite che costa diversi decimi al giro. Su una pista di motore come quella austriaca questo elemento pesa eccome, ma sarebbe riduttivo attribuire tutto a un solo fattore, perché la VCARB03 ha centrato la zona punti in sette delle otto gare disputate finora, confermando una solidità complessiva che va oltre le caratteristiche del tracciato.

Arvid Lindblad, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

In un certo senso qui si può tracciare un parallelo Mercedes‑Ferrari e Racing Bulls‑Audi. Mentre la Rossa sulla lunga distanza è crollata accusando un degrado gomma importante, complice un retrotreno molto instabile e una vettura eccessivamente puntata sull’anteriore, tanto che i piloti hanno più volte chiesto di togliere ala per ribilanciare la monoposto, Audi ha invece mostrato un degrado più contenuto.

Qual è la differenza? Il distacco sui rettilinei tra Mercedes e Ferrari, vettura comunque più "draggy", è più marcato e, non avendo le curve come arma per difendersi, la Rossa è crollata sulla lunga distanza. Nel caso Racing Bulls‑Audi, invece, il gap sui rettilinei è più contenuto, soprattutto nella seconda parte del giro, così come lo era però anche la differenza in percorrenza di curva.

Questo ha fatto sì che, sebbene Audi in alcune circostanze recuperasse qualcosa in curva, non fosse mai abbastanza per avvicinarsi alla Racing Bulls, che continuava ad ampliare il margine fino a superare i dieci secondi. Audi non ha subito il medesimo tracollo del Cavallino ed è riuscita a contenere in parte il distacco dai rivali di centro gruppo, ma la tappa austriaca ha confermato quanto la VCARB03 sia una monoposto efficace a tutto tondo.

Liam Lawson, Racing Bulls Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“È stato un weekend praticamente perfetto per noi qui in Austria. Negli ultimi appuntamenti avevamo una macchina molto veloce in qualifica, ma non eravamo riusciti a trasformare quella prestazione in un buon passo gara. L’intero team, sia qui in pista sia nelle fabbriche di Faenza e Milton Keynes, ha lavorato davvero tanto per invertire la tendenza”, ha raccontato il Team Principal Alan Permane.

“Abbiamo portato un aggiornamento e già venerdì avevamo qualche indicazione che il nostro ritmo sui long run fosse buono, ma finché non entri davvero in gara non puoi esserne certo. Oggi invece è stato subito chiaro che eravamo competitivi, quindi un enorme complimento a Liam e Arvid per aver chiuso comodamente in nona e decima posizione”.