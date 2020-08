F1, Tost: "Tsunoda sarà pilota AlphaTauri, presto o tardi"

Da sempre Honda cerca di avere un pilota giapponese di alto livello che possa competere nei piani alti della F1 e difendere i propri colori nella serie più rappresentativa del motorsport a 4 ruote.

Questa operazione non è quasi mai riuscita, almeno ad alti livelli, ma ora c'è un prospetto nelle serie propedeutiche che lascia ben sperare Honda, ma anche i team a cui fornisce le proprie power unit.

Stiamo parlando di Yuki Tsunoda, distintosi già l'anno passato in FIA Formula 3 e ora grande protagonista della FIA Formula 2, categoria da cui, nelle ultime stagioni, sono usciti piloti del calibro di Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris, ma anche il nostro Antonio Giovinazzi.

Honda, ma anche Red Bull, sostengono la carriera di Tsunoda e lui, nel corso di questi mesi, sta mostrando di avere doti per poter ambire a un sedile in AlphaTauri, team B della Red Bull ideato per "svezzare" i giovani talenti come ha fatto in passato - quando ancora si chiamava Toro Rosso - con Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Max Verstappen.

A tessere le lodi di Tsunoda non è certo stato un personaggio qualunque. Parliamo di Franz Tost, team principal AlphaTauri, il quale ha prospettato un futuro brillante per il giapponese in F1 proprio con la squadra faentina.

"Prima di tutto, Red Bull e Honda stanno supportando Tsunoda perché è un pilota fantastico. E' un pilota di grande talento, ha tante qualità che ha mostrato in Formla 3 lo scorso anno e che sta mostrando anche quest'anno".

"Mi ricordo la gara in Austria, quando ha corso in condizioni di pista bagnata. Era in testa alla classifica, stava comandando la gara, ma a causa di un guasto alla radio è stato chiamato ai box troppo tardi. Per fare il pit stop, ma chiaramente era troppo tardi. E comunque ha finito secondo. Poi a Silverstone ha vinto la gara".

"Lui sta ancora migliorando le sue performance, sta diventando sempre più esperto e mi aspetto di averlo, presto o tardi, in Alphatauri, chiaramente".