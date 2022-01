F1 | Tost esalta Gasly: "Può ancora migliorare e crescere"

Carica lettore audio

La stagione 2021 ha visto brillare Pierre Gasly. Il francese, infatti, è stato la vera guida dell’AlphaTauri complice un Yuki Tsunoda alle prese con troppi, comprensibili, alti e bassi nella sua annata di debutto in Formula 1.

Gasly ha ottenuto un bottino complessivo di 110 punti e grazie ad una costanza di risultati, e prestazioni da urlo in qualifica, ha consentito al team di Faenza di chiudere in sesta piazza nel Costruttori lottando sino alla fine con la Alpine per la quinta posizione.

Il campione 2016 della Formula 2 è adesso uno dei top driver presenti in griglia e secondo il team principal dell’AlphaTauri, Franz Tost, la crescita di Pierre non è ancora conclusa.

“Ha un potenziale incredibile, ma la cosa che credo sia più importante è che può ancora migliorare. Se quest’anno gli daremo una vettura competitiva lui la sfrutterà al massimo”.

“Adesso ha una notevole esperienza su come ottimizzare l’assetto della monoposto e su come gestire le gomme. Inoltra ha un’ottima visione di gara e lo abbiamo capito dalle domande che ha posto via radio”.

“Nel 2021 ha compiuto un grande salto di qualità e se la nostra vettura sarà all’altezza lui sarà al vertice”.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Negli scorsi giorni Tost ha poi ammesso come il budget cap non consentirà ancora ai team di metà classifica di poter colmare il gap da squadre come Mercedes, Red Bull e Ferrari, ma il team principal dell’AlphaTauri ha sottolineato come la scuderia faentina non stia lesinando gli investimenti per continuare a crescere.

“Credo sia prematuro parlare di lotta per il campionato. Le infrastrutture del nostor team sono buone e le stiamo potenziando, ma non possiamo paragonarle a quelle di Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren. Questo, però, non significa che se avremo una buona vettura non potremo sfidare queste squadre”.