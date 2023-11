F1 | Torna la minaccia della griglia invertita nella garetta

L’ombra della griglia invertita si allunga sulla Formula 1. L’indiscrezione è emersa dopo la riunione della F.1 Commission tenutasi venerdì a Yas Marina, un incontro nel quale le decisioni relative ad uno dei punti più importanti in agenda (le modifiche al format del weekend sprint) sono state rimandate a gennaio.

Tutto in realtà sembrava concordato, con il posticipo della sessione di qualifica del Gran Premio al sabato pomeriggio per lasciar posto il venerdì allo shootout che definisce la griglia di partenza della gara sprint, anticipata al sabato mattina. Alle squadre sarà inoltre permesso di poter intervenire sul setup dopo la corsa sprint, con la riapertura del parco chiuso. L’approvazione sembrava un atto formale, ma è stata rimandata.

Secondo indiscrezioni raccolte nel paddock, dietro la scelta di posticipare al mese di gennaio la decisione definitiva ci sarebbe un’idea, al momento chiusa nei cassetti e discussa solo a bassa voce.

L’argomento è molto delicato, perché in ballo c’è il progetto di inserire la griglia invertita per la gara sprint, con lo schieramento di partenza stilato invertendo i primi dieci classificati della sessione shootout. È un sistema utilizzato da quasi vent’anni in Formula 2, ma per essere inserito nel weekend Formula 1 necessita di ulteriori modifiche.

Nella categoria cadetta si disputa una sola sessione di qualifica, che definisce la griglia di partenza della gara principale (la Feature Race) e lo schieramento della corsa Sprint è ricavato invertendo le prime dieci posizioni.

Nel format Formula 1 si disputano però due sessioni di qualifica, e per evitare che nello shootout squadre e piloti possano deliberatamente alzare il piede dall’acceleratore puntando alla decima posizione, sarebbe introdotta l’assegnazione dello stesso punteggio sia nello shootout che nella gara sprint.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Nel 2024 si invertirà la griglia dei primi 10 nella garetta del sabato?

In pratica, se si deciderà di assegnare punti ai primi dieci della sprint race di sabato mattina (con il sistema a scalare dai 10 punti del vincitore al singolo punto per il decimo posto) lo stesso sarà applicato per lo shootout, invitando così i piloti a spingere al massimo anche in qualifica.

Ci sono però obiezioni, perché di fatto il pacchetto ‘sprint’, ovvero qualifica più gara, andrebbe ad assegnare quasi gli stessi punti del Gran Premio. Le discussioni proseguiranno nel mese di dicembre, ma non sembra essere un passaggio facile per i sostenitori di questo format. In oltre settant’anni di storia la Formula 1 ha sempre resistito a due tentazioni: il balance of performance e la griglia invertita. La meritocrazia non è mai stata toccata, restando un punto fermo di questo campionato. Ma come accaduto in altre occasioni, per mantenere questo status sarà necessario alzare le barricate.