F1 | Top 5: i cambi di casacca più importanti di sempre

C'è una Formula 1 fatta di binomi storici. di sodalizi indistruttibili ed indissolubili. Accoppiate che sarebbe stato impensabile vedere divise. Ma, lo sappiamo, "never say never", nello sport come nella vita. E la Formula 1 non fa eccezione.

In questa nuova Top 5 siglata motorsport.com, andiamo a ripercorrere i cinque momenti che ci hanno lasciato a bocca aperta per quanto riguarda i cambi di casacca impensabili nella storia di questo sport.