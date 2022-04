F1 | Test Pirelli: tre vetture provano le gomme 2023 a Imola

Carica lettore audio

La Pirelli ha iniziato lo sviluppo delle gomme da 18 pollici per la stagione 2023. Imola è di nuovo teatro per le monoposto di Formula 1 dopo la disputa del GP dell’Emilia Romagna di domenica vinto da Max Verstappen con la Red Bull RB18.

Tre sono le monoposto che hanno cominciato i collaudi con i nuovi pneumatici sperimentali: Esteban Ocon è impegnato con l’Alpine A522, mentre sull’Alfa Romeo C42 c’è il cinese Guanyu Zhou e sull’AlphaTauri AT03 il francese Pierre Gasly.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C42 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Il fornitore unico ha dovuto fare opera di persuasione per convincere quattro team a partecipare ai due giorni di test a Imola. La squadra di Enstone, infatti, domani lascerà il posto alla Ferrari che alternerà al volante della F1-75 i due piloti titolari, Charles Leclerc e Charlos Sainz, mentre l’Alfa Romeo farà affidamento a Robert Kubica e l’AlphaTauri chiamerà il giapponese Yuki Tsunoda.

Charles Leclerc, Ferrari Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

La densità del calendario 2022 obbliga la Pirelli a concentrare il lavoro di sviluppo delle gomme del prossimo anno in minori date pur disponendo di 25 giorni macchina dalla FIA.

Il vantaggio è che la Casa milanese non si deve affidare alle “mule car” come l’anno scorso, vetture nate per le 13 pollici e adattate nelle sospensioni per montare le ribassate, ma potrà lavorare sulle monoposto a effetto suolo di quest’anno, registrando i dati frutto dei carichi effettivi e non stimati come nel 2021.

In particolare Charles Leclerc avrà l’occasione per tornare a guidare sulla pista che per un errore di foga alla Gresini gli è costato un terzo posto che lo avrebbe mandato sul podio, dovendosi accontentare di una sesta piazza che ha deluso le aspettative dei tifosi del Cavallino.

Il maltempo che ha accompagnato il GP dell’Emilia Romagna ha lasciato il posto al sole a Imola: nel pomeriggio è previsto che il cielo diventi nuvoloso, ma i tecnici Pirelli potranno dedicarsi alle gomme slick, seguendo i piani che erano stati programmati.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT03 Photo by: Red Bull Content Pool