F1 | Mercedes e Aston Martin al lavoro sulle gomme 2024 a Jerez Aston Martin e Mercedes sono tornate in pista a Jerez per l'ultima sessione invernale di test Pirelli dedicata allo sviluppo delle nuove gomme. Per la squadra britannica ha girato Fernando Alonso, il quale ha provato i primi prototipi in chiave 2024. Per lo spagnolo si tratta di un'opportunità per accumulare chilometri prima dell'avvio del campionato.