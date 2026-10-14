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F1 | Test Pirelli: Mercedes completa 125 giri a Magny-Cours con le intermedie per il 2027

Il terzo pilota Vesti ha avuto modo di valutare diverse soluzioni, che si differenziavano per mescole e strutture, andando soprattutto alla ricerca del warm-up. Domani si prevede di proseguire il lavoro con le slick, concentrandosi sulla finestra di crossover. In caso di pioggia invece si andrà avanti con le gomme da bagnato.

Redazione Motorsport.com

Pubblicato: 14 ott 2026, 17:06

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Mercedes W17, dettaglio della zona laterale

Foto di: Motorsport.com

Ha contribuito anche la pioggia reale a completare la giornata di test organizzata da Pirelli a Magny-Cours per lo sviluppo dei pneumatici da bagnato della prossima stagione.

Frederik Vesti, terzo pilota Mercedes, ha provato oggi diverse soluzioni di pneumatici Intermedi, caratterizzate da differenti mescole e strutture, con l’obiettivo di individuare i prototipi in grado di garantire le migliori prestazioni in termini di warm-up.

La pista è rimasta bagnata al mattino grazie alle precipitazioni cadute durante la notte. Nel pomeriggio, il livello di bagnato dell’asfalto è stato mantenuto attraverso il sistema di irrigazione artificiale del circuito.

Vesti ha completato complessivamente 125 giri, per un totale di 551 chilometri, ottenendo il miglior tempo in 1'30"284. La temperatura dell’asfalto ha raggiunto un picco di 22°C mentre quella dell’aria di 20°C.

Il programma di test proseguirà domani con la valutazione di mescole da asciutto, anche nell’ottica di definire con maggiore precisione la finestra di crossover. Qualora le precipitazioni dovessero continuare durante la notte o nel corso della giornata, il lavoro potrebbe concentrarsi nuovamente sugli pneumatici da bagnato.

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