F1, Test Pirelli: Leclerc sale secondo a un soffio da Russell

George Russell continua a essere il pilota più veloce nella seconda e ultima giornata di test Pirelli che è in svolgimento a Yas Marina, sede del Gran Premio di Abu Dhabi, con i piloti impegnati nella valutazione delle gomme 2020 e la comparazione con le 2019 usate fino allo scorso weekend.

In vetta alla classifica rimane dunque il pilota della Mercedes, che però ha fatto un miglioramento sostanziale abbassando il suo crono precedente di oltre 6 decimi di secondo, portandosi a poco meno di 1 decimo di secondo dal miglior tempo fatto segnare ieri da Valtteri Bottas al volante della stessa Mercedes W10 con cui sta girando oggi il britannico.

Russell, accreditato del miglior tempo in 1'37"204 sta compiendo il medesimo lavoro fatto ieri da Bottas per essere valutato dal team come pilota. Sino a ora è stato il pilota più attivo in pista con 114 giri, ma ora è braccato nella classifica provvisoria dei tempi da un altro avversario. Con questo tempo, George si è portato a pochi centesimi dal miglior tempo siglato ieri da Bottas, ma fare una comparazione di crono risulta difficile per via delle condizioni della pista e delle gomme utilizzate.

Si tratta di Charles Leclerc, il quale, al volante della Ferrari SF90, è salito dalla quarta alla seconda posizione in 1'37"401, portandosi a 199 millesimi di secondo da Russell e dalla Mercedes W10 con 103 giri compiuti. I piloti ad abbattere il muro dell'1'38" sono salgono così a 3, perché anche Lance Stroll con la Racing Point è riuscito a farlo anche se per appena 1 millesimo di secondo.

Sia il canadese che Pierre Gasly non si sono migliorati, ma il francese della Toro Rosso - ora quarto - ha già inanellato 106 giri complessivi. Carlos Sainz, che si è migliorato, è rimasto in quinta posizione davanti a Esteban Ocon, il quale sta continuando a prendere confidenza con il team Renault dopo aver esordito ieri da pilota titolare del team di Enstone. Il francese ha fatto un passo avanti migliorando il proprio crono, ma senza guadagnare posizioni così come ha fatto anche Alexander Albon al volante della Red Bull RB15.

Da segnalare anche il piccolo miglioramento di Antonio Giovinazzi, salito dal decimo al nono posto dopo aver superato la Haas di Pietro Fittipaldi. Ricordiamo che il pilota pugliese ha già espresso il suo parere riguardo le gomme 2020 e questo non è stato positivo.