F1 | Test Pirelli: Kimi al lavoro sulle costruzioni 2027. Albon si è concentrato su C1 e C2

I test Pirelli sul tracciato di Silverstone sono andati in archivio nel pomeriggio di oggi dopo una giornata che ha avuto come protagoniste Mercedes e Williams.

Per il team tedesco e quello britannico sono scesi in pista Andrea Kimi Antonelli e Alexander Albon, i quali hanno svolto due lavori differenti, concentrandosi su diversi aspetti degli pneumatici italiani.

Il leader del Mondiale, sceso in pista sulla Mercedes W17 con cui quest'anno ha già vint o5 gran premi, ha completato 102 giri complessivi per un totale di 600 chilometri e il miglior tempo in 1'31"511.

Il pilota bolognese ha proseguito il lavoro iniziato ieri da George Russell, concentrandosi sullo sviluppo della struttura degli pneumatici 2027.

Nel corso della mattinata, Kimi ha fatto una serie di screening run, per poi concentrarsi nel pomeriggio su long run finalizzati a valutare le soluzioni più promettenti emerse nella prima parte della giornata.

Alexander Albon, Williams Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Per quanto riguarda Alexander Albon - lui invece al volante della Williams FW48 - ha lavorato tanto sulle mescole C2 e C1.

Al mattino il thailandese ha svolto diverse performance run, mentre durante il pomeriggio si è dedicato alle lunghe distanze per approfondire le opzioni più interessanti.

Alex ha fatto 97 giri per un totale di 571 chilometri e il miglior tempo personale di 1'31"747. Le temperature di aria e asfalto sono state superiori a quelle di ieri, con 49° centigradi sull'asfalto e 34 dell'aria.

Pirelli ha fatto sapere che i prossimi test di sviluppo saranno svolti all'Hungaroring nelle giornate di martedì 28 e mercoledì 29 luglio. I team coinvolti saranno Audi, Alpine e Aston Martin.