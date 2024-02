F1 | Test Pirelli: Isola soddisfatto dei dati raccolti a Jerez

La Pirelli ha completato ieri la seconda sessione di test per lo sviluppo delle gomme 2025 di F1. A Jerez de la Frontera sono state in azione due squadre: Mercedes e Aston Martin che hanno deciso di portare avanti gli importanti collaudi con i piloti titolari chiamati a guidare le monoposto a effetto suolo dello scorso anno.

Mercoledì sono stati impegnati George Russell sulla Mercedes W14 e Lance Stroll sull’Aston Martin AMR23, mentre nella giornata inaugurale c'erano Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Ieri sono stati 314 i giri completati in totale dai due piloti (158 per l’inglese, 156 per il canadese) portando così a oltre 1.300 i chilometri percorsi in giornata e 2.500 nella sessione.

George Russell, Mercedes F1 W14 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Il tempo più veloce della giornata, peraltro poco significativo vista la diversità dei programmi fra i due piloti, è stato ottenuto da George Russell in 1’18’’259, mentre Lance Stroll ha ottenuto un miglior crono di 1’19’’130.

Il programma tecnico, svoltosi in una giornata con temperature che hanno superato i 20 gradi per l’aria e i 30 per l’asfalto, prevedeva il proseguimento del lavoro iniziato la scorsa settimana dalla Ferrari a Barcellona, vale a dire il confronto fra diverse combinazioni di mescole e strutture, da sviluppare con l’obiettivo di ridurre il fenomeno del surriscaldamento in vista della stagione 2025.

“Sono stati due giorni di test molto proficui che, uniti a quelli di Barcellona della scorsa settimana, ci hanno permesso di raccogliere un’importante mole di dati – ha commentato Mario Isola, direttore Motorsport di Pirelli –. In primis voglio quindi ringraziare le tre squadre fin qui coinvolte per il supporto che ci hanno dato e per averci messo a disposizione i loro piloti ufficiali, i cui feedback sono sempre molto utili e precisi”.

“Abbiamo lavorato principalmente su soluzioni rivolte a ridurre il surriscaldamento, uno dei punti più delicati nella gestione dell’attuale gamma di pneumatici, ma anche su diversi concetti di costruzioni. Adesso ci dedicheremo ad un’approfondita analisi dei dati raccolti per definire i passi successivi nello sviluppo in vista della prossima stagione, prendendo spunto da alcune interessanti indicazioni emerse fino ad ora”.

I test Pirelli proseguiranno il 9 e 10 aprile prossimi a Suzuka dove, due giorni dopo il Gran Premio del Giappone, saranno in pista le monoposto 2024 di Visa CashApp RB F1 Team e Stake F1 Team.