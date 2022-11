F1 | Test Pirelli: Alfa Romeo e Ferrari in pista con gomme rain La lunga stagione 2022 non si è ancora conclusa con i test Pirelli di Abu Dhabi: la prossima settimana la squadra di Hinwil al Paul Ricard e poi la Ferrari a Fiorano saranno chiamate a girare con pista bagnata per deliberare le gomme rain 2023, mentre l'AlphaTauri sarà di scena per due giorni con le slick a Portimao, il 14 e 15 dicembre.