Test Pirelli: al Ricard la McLaren completa due GP con le 18"

La Pirelli ha completato al Paul Ricard la seconda sessione di prove dedicata alle gomme da 18 pollici.

Dopo la Renault che aveva portato al debutto gli pneumatici ribassati per la Formula 1 nel mese di settembre, è stato il turno della McLaren che ha schierato al Castellet una MCL33 “mule car” appositamente modificata nelle sospensioni per montare le gomme ribassate che entreranno in vigore con le regole 2021.

Se Carlos Sainz giovedì è riuscito a effettuare solo una parte del programma previsto a causa del maltempo che si è abbattuto sulla Francia, Lando Norris è stato accompagnato oggi da una bella giornata di sole per cui ha potuto completare una distanza di 106 giri pari a due Gran Premi, recuperando il tempo perduto dal pilota spagnolo.

Norris ha provato pneumatici slick non marchiati di tipo prototipale con queste misure: ant. 305/ 720-18 e post. 405/720-18. E le indicazioni che sono state raccolte dai tecnici sono state piuttosto positive.

Il Consiglio Mondiale della FIA ha confermato l’uso delle termocoperte che, nella prima proposta del legislatore, dovevano essere vietate. È molto più probabile che si possa decidere una temperatura di riscaldamento sensibilmente più bassa degli attuali 110 gradi, se, come pare, la finestra di temperatura del working range sarà più aperta.